Legenda Bayernu Monachium wytknęła klubowi hipokryzję. Chodzi o transfer Roberta Lewandowskiego

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego w roli głównej trwa w najlepsze. Choć Polak nie ukrywa, że chciałby odejść z Bayernu Monachium, ten robi wiele, aby mu tę sprawę utrudnić. Kapitan Biało-Czerwonych zachowuje w całej sprawie profesjonalizm – na przykład nie zdecydował się na strajk i stawił się na pierwszym treningu Bawarczyków przed sezonem 2022/23. Mimo tego jednak naciska, by dostać zgodę na transfer do FC Barcelony.

Lothar Matthaeus komentuje transfer Roberta Lewandowskiego

Lothar Matthaeus, który całą tę operę mydlaną obserwuje z perspektywy osoby trzeciej, dostrzega jednak, że klub zachowuje się nie fair wobec naszego rodaka. W swoim felietonie, który opublikowano na sport.sky.de, wytknął Bayernowi sporą hipokryzję w poczynaniach transferowych. To, co sam wykorzystuje, gdy ściąga nowych zawodników, jednocześnie obraca przeciwko chcącemu odejść Lewandowskiemu.

– Bayernowi podobało się to, że Sadio Mane i Matthijs De Ligt ogłosili swoim klubom, iż pragną odejść do mistrza Niemiec. To zwykle przyspiesza transfery, ponieważ drużyny starają się uzyskać rozsądną kwotę za zawodnika dążącego do transferu. Robert Lewandowski zrobił to samo, publicznie wypowiadając się na temat FC Barcelony – napisał Matthaeus.

Hipokryzja Bayernu Monachium w kontekście transferu Roberta Lewandowskiego

Właśnie na tym ma polegać hipokryzja Bawarczyków, którzy uprzykrzają życie Polakowi, zamiast szukać rozwiązania satysfakcjonującego dla wszystkich stron. – Bayern nie pozwala odejść zasłużonemu zawodnikowi za rozsądną cenę, to jest około 40 milionów euro. Sprowadzanie do Monachium piłkarzy w podobnych okolicznościach jest okej, ale w drugą stronę już to nie działa. Szkoda – podsumowała legenda.

Według Matthaeusa po obu stronach w kwestii komunikacji dotyczącej transferu Lewandowskiego do Barcelony popełniono zbyt wiele błędów.

