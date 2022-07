Kapitan reprezentacji Ukrainy wzbudził ogromne kontrowersje. Zaskakująca decyzja

Pod koniec lutego rosyjscy żołnierze rozpoczęli militarną inwazję na Ukrainie. Od tego momentu minęło już ponad 140 dni, a nasi wschodni sąsiedzi wciąż muszą bronić się przed atakami okupantów. Powszechna mobilizacja sprawiła, że do ukraińskiego wojska dołączyło wielu sportowców. Ci, którzy tego nie zrobili, starają się poprzez rywalizację na arenie międzynarodowej nagłaśniać to, co dzieje się w ich ojczyźnie. Do tej grupy z pewnością należał Andrij Jarmołenko, który teraz podjął dość kontrowersyjną decyzję.

Kontrowersyjna decyzja. Ukraińcy są wściekli

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Ukrainy zdecydował się zakończyć swoją przygodę z West Hamem United i zmienić barwy klubowe. W środę, 13 lipca oficjalnie ogłoszono, że 32-latek podpisał kontrakt z Al-Ain FC. Ofensywny zawodnik będzie więc występować w drużynie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co wzbudziło wiele emocji wśród jego rodaków.

Dlaczego? Jak donosi portal ua.tribuna.com problemem jest to, że tuż po ataku Rosji na Ukrainę kraj, w którym będzie od teraz grać Andrij Jarmołenko stał się rajem dla — objętych różnymi sankcjami — rosyjskich oligarchów. Co więcej, właściciel Al-Ain FC Muhammad bin Zayed Al Nagayan, który jest jednocześnie prezydentem, od lat sympatyzuje z Rosjanami, oferując im liczne udogodnienia.

Dla przykładu chwilę po rozpoczęciu wojny Roman Abramowicz w obawie przed zarekwirowaniem swojego prywatnego odrzutowca przeniósł go do ZEA. Do tego arabskiego państwa często podróżuje również przywódca Czeczenii popierający działania Władimira Putina, czyli Ramzan Kadyrow. Dlatego właśnie naszym wschodnim sąsiadom nie podoba się decyzja ich reprezentanta, który jeszcze nie tak dawno twierdził, że chciałby grać jak najbliżej swojej ojczyzny.

