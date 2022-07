Imponujący transfer Lecha Poznań na horyzoncie. Chodzi o reprezentanta Polski

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce Lech Poznań ogłosi transfer, który powinien usatysfakcjonować nawet najbardziej sceptycznych kibiców. Według najnowszych doniesień do ekipy ze stolicy Wielkopolski dołączy zawodnik mający status reprezentanta naszego kraju, czyli Michał Helik. Jest to środkowy obrońca, który ostatnie dwa sezony spędził w Anglii.

Lech Poznań potrzebuje transferu środkowego obrońcy

A że wzmocnienie defensywy jest Kolejorzowi potrzebne, to potwierdzają ostatnie wydarzenia. Przede wszystkim drużyna Johna van den Broma zanotowała fatalny początek sezonu. Co prawda w pierwszym spotkaniu eliminacji Ligi Mistrzów uzyskała czyste konto w starciu z Karabachem Agdam, ale w rewanżu Azerowie wbili poznaniakom aż pięć bramek. Kolejne dwa dołożył Raków Częstochowa w Superpucharze Polski, a ostatnio Kolejorz poległ 0:2 również ze Stalą Mielec w Ekstraklasie.

Konieczność sprowadzenia nowego stopera podkreśla również fakt, iż w dobie kontuzji Bartosza Salamona i Antonio Milicia trener van den Brom musiał eksperymentować. W ostatnich spotkaniach na środku obrony grali już Nika Kwekweskiri, czyli nominalny rozgrywający, albo Maksymilian Pingot, to jest 19-latek, który przed wspomnianym spotkaniem ze Stalą miał na koncie zaledwie trzy występy w seniorach Lecha.

Michał Helik blisko przenosin do Lecha Poznań

Dlatego właśnie sprowadzenie na Bułgarską Helika stało się dla mistrzów Polski nieodzowne. „To faworyt klubu, ale są też inne, zagraniczne opcje. Piłkarz obecnie się zastanawia” – napisał na Twitterze na ten temat Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl.

Jak już zostało wspomniane, ostatnie dwa lata Polak spędził w Anglii. Reprezentował tam barwy Barnsley, w sezonie 2020/21 jego zespół był nawet blisko wywalczenia możliwości gry w barażach o awans do Premier League. Kolejne rozgrywki były jednak fatalne w wykonaniu The Tykes, w związku z czym na koniec spadli do League One. Mimo tego przez cały sezon nasz rodak zbierał dobre recenzje.

Znalezienie nowego klubu dla Helika było również ważne pod tym względem, że jako gracz trzecioligowej drużyny z Anglii nie miałby szans, by pojechać na mundial. Zdaje się, iż z Ekstraklasy będzie mu znacznie bliżej do drużyny Biało-Czerwonych.

Czytaj też:

Problemy zdrowotne Artura Boruca. Wiemy, co dolega legendarnemu bramkarzowi