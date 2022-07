Oficjalnie: Sebastian Szymański znalazł nowy klub. Znamy szczegóły transferu

Jeszcze zanim wybuchła wojna na Ukrainie, dużo spekulowało się w kontekście przyszłości Sebastiana Szymańskiego, którym interesowało się wiele klubów z silnych lig. Natomiast po ataku Rosji na naszych południowo-wschodnich sąsiadów presja związana z potencjalnym transferem wychowanka Legii Warszawa zrobiła się ogromna. Choć wiosną ofensywny pomocnik nie zdecydował się opuścić Dynama Moskwa w ramach krótkiego wypożyczenia, latem już pokusił się o taki krok.

Feyenoord Rotterdam potwierdził transfer Sebastiana Szymańskiego

Tak jak pisał niedawno Sebastian Staszewski z serwisu interia.pl, reprezentant Polski przenosi się do Feyenoordu Rotterdam. Holenderski klub 22 lipca ogłosił oficjalnie pozyskanie naszego rodaka. Szymański trafił do tego zespołu w ramach rocznego wypożyczenia z opcją wykupu. Jeśli Feyenoord zdecyduje się na taki ruch, będzie musiał zapłacić za pomocnika 10 milionów euro oraz ewentualne bonusy. Kupienie go za taką kwotę automatycznie oznaczałoby pobicie rekordu drużyny z Rotterdamu.

– To będzie wspaniała nowa przygoda. Feyenoord to dobry klub dla młodych graczy takich jak ja. W zeszłym sezonie zrobił na mnie duże wrażenie w europejskich rozgrywkach, dochodząc aż do finału Ligi Konferencji Europy. Mam nadzieję, że również przyczynię się do kolejnych sukcesów zespołu. Nie mogę doczekać się debiutu na De Kuip i pokazania się kibicom – miał powiedzieć Szymański, cytowany przez oficjalną stronę internetową Feyenoordu Rotterdam.

Najlepszy sezon w karierze Sebastiana Szymańskiego

Wcześniej Polaka łączono z drużynami z topowych lig europejskich. W kontekście Hiszpanii mówiło się o Realu Sociedad, Realu Betis czy Sevilli, później zaś spekulowano o zainteresowaniu ze strony Herthy Berlin. W sezonie 2021/22 w Rosji Szymański wystąpił w 27 meczach, w których uzbierał sześć goli oraz osiem asyst. Pod względem statystyk był to dla niego najlepszy rok w karierze.

