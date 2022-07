Zaskakujący zwrot akcji ws. transferu Cristiano Ronaldo. Jest gotów na duże poświęcenie

Cristiano Ronaldo może już niebawem zmienić klub. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że sam Portugalczyk jest zdeterminowany, by dołączyć do Atletico Madryt. By dołączyć do Rojiblancos, byłby nawet gotowy na duże poświęcenie.

Cały czas nierozstrzygnięta pozostaje przyszłość Cristiano Ronaldo. Legendarnego napastnika łączono już z wieloma zespołami, a ostatnio sporo mówiło się między innymi o jego przenosinach do Arabii Saudyjskiej. Według tych doniesień Portugalczyk mógłby liczyć na prawdziwą fortunę, gdyby zdecydował się grać na Bliskim Wschodzie. Mimo tego jednak wolałby on pozostać na Starym Kontynencie i kontynuować karierę w jakimś czołowym klubie. Cristiano Ronaldo może dołączyć do Atletico Madryt. Warunek jest jeden 37-latek miał zostać zaoferowany wielu drużynom takim jak Bayern Monachium, Chelsea czy PSG. Przedstawiciele tych zespołów nie chcieli jednak podjąć rozmów, ponieważ wolą budować kadry swoich drużyn w zdecydowanie inny sposób. Z tego grona może wyłamać się jednak pewien hiszpański klub. Dwóch dziennikarzy-streamerów – Ben Jacobs z „CBS Sports” oraz Matteo Moretto z „Revelo” – donoszą, że blisko pozyskania Ronaldo jest Atletico Madryt. Według nich Jorge Mendes miał już rozpocząć rozmowy z Los Colchoneros. W tej chwili przedmiotem negocjacji są głównie zarobki CR7. Na łamach „The Athletic” napastnik inkasuje tygodniowo astronomiczną kwotę rzędu 480 tysięcy funtów. Aby dołączyć do Atletico Madryt, musiałby zdecydowanie zejść ze swoich oczekiwań finansowych. Według dwóch wcześniej wspomnianych ekspertów Portugalczyk byłby gotów na takie poświęcenie. Ronaldo miałby dołączyć do Rojiblancos w miejsce Alvaro Moraty. Przejście Ronaldo do Atletico byłoby zaskakujące głównie ze względu na fakt, że wcześniej przez wiele lat był on piłkarzem madryckiego Realu. W barwach Królewskich rozegrał aż 438 meczów, w których zdobył 450 bramek. Czytaj też:

