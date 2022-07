Holger Badstuber łączony z Legią Warszawa. Polskie media sugerują hitowy transfer

Tego lata Legia Warszawa jest bardzo aktywna na rynku transferowym. Niebawem prawdopodobnie będzie musiała jeszcze bardziej zintensyfikować swoje działania, ponieważ to już niemal pewne, że Mateusz Wieteska lada dzień przeniesie się do drużyny z Ligue 1, czyli Clermont Foot 63, czyli francuskiego beniaminka. Wojskowi potrzebują zatem zastępstwa dla 25-latka. W kuluarach mówi się, iż takowym mógłby zostać były zawodnik Bayernu Monachium oraz jego wychowanek.

Legia Warszawa potrzebuje transferu środkowego obrońcy

Początkowo wydawało się, że największe szanse na transfer do stołecznej ekipy ma Robert Ivanov z Warty Poznań. Zieloni najpierw żądali 500 tysięcy euro, później obniżyli oczekiwania, ale obecnie przenosiny Fina wydają się nieaktualne. Później do mediów przebiła się również informacja na temat próby wypożyczenia Sebastiana Walukiewicza z Cagliari. Teraz natomiast w serwisie interia.pl czytamy o jeszcze innym planie warszawian.

„Jak usłyszeliśmy przy Łazienkowskiej, Kosta Runjaic chce sprowadzić na środek obrony Niemca, który ma nieco ponad trzydzieści lat” – głosi artykuł. Nazwisko trzymane w tajemnicy. Poza tym wiadomo, iż wspomniany zawodnik aktualnie pozostaje bez klubu.

Holger Badstuber łączony z transferem do Legii Warszawa

Do tego opisu pasuje kilka nazwisk, a jedno z nich to Holger Badstuber. Defensor ten swego czasu zapowiadał się na jednego z lepszych środkowych obrońców na świecie. Młodość spędził w Bayernie Monachium, podobnie zresztą jak swoje najlepsze lata w karierze. Do 2015 roku w barwach bawarskiej ekipy rozegrał ponad 160 meczów, ale kolejne dwa lata stracił z powodu kontuzji. Potem już nigdy nie wszedł na równie wysoki poziom. Gdy już ustabilizował kwestie zdrowotne, zaczął grać w VfB Stuttgart, ale rozgrywki 2021/22 spędził w rezerwach tej drużyny. Z kolei jesienią ubiegłego roku grał w FC Luzern. Aktualnie Badstuber pozostaje bez klubu od grudnia.

Inne nazwiska, które wymieniane są w artykule z portalu interia.pl, to: Patrick Ziegler (ostatnio Western Sydney Wanderers, bez klubu od roku); Sebastian Langkamp (wcześniej Perth Glory, bez drużyny od lipca 2021) i Dustin Bomheuer (ostatnio FC Magdeburg z trzeciej ligi niemieckiej, teraz bez klubu).

