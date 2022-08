Jorge Felix znów zagra w Ekstraklasie. Hitowy transfer na ostatniej prostej

Piast Gliwice nie był w tym letnim okienku transferowym bardzo aktywny pod kątem dokonywania nowych zakupów. Argumentowano to zresztą faktem, że większość potrzeb w tej sferze załatwiono już ostatniej zimy. Kiedy jednak na rynku pojawiła się wyjątkowa okazja do wzmocnienia drużyny, Bogdan Wilk (dyrektor sportowy) i Waldemar Fornalik (trener) postanowili z niej skorzystać. Już niebawem do śląskiego zespołu ma bowiem dołączyć Jorge Felix. Tak donosi portal weszlo.com.

Jorge Felix blisko transferu do Piasta Gliwice

Zawodnik ten w ostatnim czasie występował w Turcji, choć nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Napastnik ten nigdy nie przebił się do wyjściowej jedenastki Sivassporu, gdzie występował w sezonach 2020/21 i 2021/22. W trakcie tych dwóch kampanii rozegrał 40 meczów, w których zdobył sześć bramek, aczkolwiek przez cały ten okres uzbierał zaledwie 1330 minut na boisku.

Dla porównania, gdy przez identyczny czas Felix reprezentował barwy Piasta jeszcze przed przenosinami do Turcji, w ekipie trenera Fornalika rozegrał nieco ponad 6000 minut. Można więc z pełnym przekonaniem napisać, że do Ekstraklasy wróci jej dawna gwiazda i jeden z najlepszych zawodników gliwiczan minionych lat. Hiszpanowi szczególnie dobrze szło w rozgrywkach 2019/20, kiedy to w 33 meczach zdobył 16 bramek i dołożył do nich cztery asysty. Został wtedy drugim najlepszym strzelcem polskiej ligi, ex aequo z Igorem Angulo z Górnika Zabrze.

Felix przed dwoma laty przeniósł się do Sivassporu po wygaśnięciu jego umowy z polskim zespołem. Teraz wróci do niego na podobnej zasadzie. W ostatnich tygodniach zawodnik nie trenował z żadną drużyną. Czas ten poświęcił rodzinie i między innymi wziął ślub.

