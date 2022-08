Robert Lewandowski o swoim odejściu z Bundesligi. Polak nie pozostawił żadnych złudzeń

W sobotę 13 sierpnia Robert Lewandowski zadebiutował w pierwszej kolejce La Ligi z Rayo Vallecano. Nie był to udany mecz ani w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, ani FC Barcelony, ponieważ spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Po meczu szkoleniowiec FC Barcelony Xavi Hernandez powiedział, że Robert zagrał dobry mecz, ale pod bramką zabrakło mu skuteczności, podobnie jak reszcie piłkarzy. – Cieszymy się, że Polak jest z nami, bo wiemy, że w dłuższej perspektywie da nam dużo i pomoże osiągnąć cele sportowe – stwierdził po tamtym spotkaniu.

Robert Lewandowski: To był idealny moment na zmianę

Mimo tego falstartu już w pierwszej kolejce ligi hiszpańskiej Robert Lewandowski jest nadal pozytywnie nastawiony, co do tego sezonu. W rozmowie z oficjalnymi mediami La Ligi 33-letni napastnik przyznał, że jest pewien, że FC Barcelona zdobędzie w końcu jakiś tytuł, bo jego zdaniem „za długo żadnego nie podniosła” – powiedział.

Hiszpanie zapytali także reprezentanta Polski o to, jaka była jego reakcja na zainteresowanie FC Barcelony. – Kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się, że Barcelona jest zainteresowana sprowadzeniem mnie do siebie pomyślałem, że to idealny moment na zmianę – powiedział Lewandowski w wywiadzie dla „LaLiga World”.

Robert Lewandowski: Nie chciałem grać w jednej lidze przez całe życie

Kapitan Biało-Czerwonych podkreślił, że nie chciał grać przez całe życie tylko w jednej lidze. – W Bundeslidze wszystko poszło dobrze, to było dla mnie cenne doświadczenie, ale wiedziałem, że przejście do La Ligi to kolejny krok w mojej karierze – stwierdził.

Napastnik przeniósł się do Bundesligi w 2010 roku, trafiając wówczas do Borussii Dortmund, z której w 2014 przeniósł się do Bayernu. W stolicy Bawarii Polak rozegrał 374 mecze i strzelił 344 gole. Reprezentant Polski zdobył w Monachium osiem razy mistrzostwo Niemiec, puchar Ligi Mistrzów oraz klubowe mistrzostwo świata. Napastnik wygrał w Monachium również puchar Niemiec oraz Superpuchar UEFA, sześciokrotnie był najlepszym strzelcem Bundesligi, dwukrotnie został wybrany piłkarzem roku FIFA oraz otrzymał statuetkę UEFA Best Player in Europe.

Czytaj też:

Były trener Roberta Lewandowskiego skomentował ruchy FC Barcelony. Jasne stanowisko Niemca