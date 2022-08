Arkadiusz Milik może trafić do giganta. To byłby hit transferowy

Arkadiusz Milik półtora roku temu przeszedł z Napoli do Olympique Marsylia na mocy wypożyczenia. I chociaż Polak został na początku lipca wykupiony z włoskiego klubu to niewykluczone, że niebawem zmieni otoczenie. Dziennikarz Gianluca Di Marzio informował niedawno o zainteresowaniu ze strony Juventusu, który chciałby sprowadzić Milika pod warunkiem fiaska negocjacji z Memphisem Depayem.

Arkadiusz Milik trafi do Juventusu?

Z doniesień „Corriere dello Sport” wynika, że przedstawiciele Starej Damy sondują już możliwość wypożyczenia Milika. Francuski RMC Sport przekazał z kolei, że Juventus prowadzi rozmowy z Olympique, a posadzenie Polaka na ławce w ostatnim ligowym meczu z Nantes może być zapowiedzią rychłej zmiany klubu przez snajpera.

Sam zainteresowany ma zgodzić się na opuszczenie Marsylii pod warunkiem, że odejdzie do klubu grającego w Lidze Mistrzów. Co więcej, 28-latek chciałby występować w znanej mu lidze, by uniknąć problemów z aklimatyzacją przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. Z racji, że Serie A jest doskonale znana piłkarzowi, który występował w niej niemal przez pięć lat, dołączenie do ekipy z Turynu wydaje się być idealnym rozwiązaniem.

Długa przygoda z Napoli

Przypomnijmy, Arkadiusz Milik karierę seniorską rozpoczynał w Rozwoju Katowice, z którego przeszedł do Górnika Zabrze. Po roku spędzonym w klubie Ekstraklasy przeszedł do Bayeru Leverkusen. 28-letni dzisiaj zawodnik po drodze udawał się na wypożyczenie do FC Augsburg i Ajaxu, a następnie został wykupiony przez drugi z tych klubów.

Milik najwięcej spotkań rozegrał w barwach Napoli, z którym podpisał kontrakt w 2016 roku. Razem z włoską ekipą dwukrotnie zdobywał wicemistrzostwo kraju, a w sezonie 2019/2020 sięgnął po Puchar Włoch. W styczniu 2022 roku udał się na wypożyczenie do Olympique Marsylia, z którym wywalczył wicemistrzostwo Francji.

