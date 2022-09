Dawid Kurminowski wraca do Ekstraklasy. Z tym transferem jego klub wiąże wielkie nadzieje

Ostatnie dni i godziny letniego okienka transferowego zawsze są gorące. Tym razem ciekawe ruchy przeprowadziły kluby takie jak Piast Gliwice, Lech Poznań czy Lechia Gdańsk. Zagłębie Lubin również nie chciało pozostawać w tyle, dlatego 1 września sfinalizowało pozyskanie Dawida Kurminowskiego. Miedziowi wydali w tej sprawie oficjalny komunikat.

Dawid Kurminowski piłkarzem Zagłębia Lubin

W oświadczeniu czytamy, że napastnik dołączył do drużyny Piotra Stokowca na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu. Zawodnik ten będzie występował z numerem 90 na koszulce. O miejsce w składzie przyjdzie mu rywalizować z takimi graczami jak Martin Doleżal, Cheikhou Dieng czy Tomasz Pieńko. Biorąc pod uwagę ich nieskuteczność, kibice liczą, że to Polak szybko wywalczy sobie miejsce w podstawowym składzie i będzie godnie reprezentował barwy dolnośląskiej ekipy.

Dołączenie do Zagłębia to też szansa na odbudowanie się dla samego Kurminowskiego. Po tym jak świetnie spisywał się na Słowacji w MSK Żilina, snajper dołączył do Aarhus GF. Danii bynajmniej jednak nie podbił. W tamtejszej lidze wystąpił łącznie 29 razy, ale uzbierał w tych występach zaledwie 958 minut. Do siatki trafił zaledwie dwa razy.

Kim jest Dawid Kurminowski, nowy napastnik Zagłębia Lubin?

– Dawid jest szybki, dynamiczny, dlatego dzięki temu transferowi trener Stokowiec zyskuje dodatkowe pole manewru w ataku. Pozyskujemy młodego, perspektywicznego Polaka, który miał co prawda ostatnio trudny okres w Danii, ale wcześniej udowodnił, że potrafi być bardzo skuteczny. Dawid potrzebuje teraz zaufania, a my jesteśmy przekonani, że w Zagłębiu ma idealne warunki ku temu, by udowodnić swoją wartość – powiedział Michał Kielan, prezes zarządu Miedziowych, cytowany w oficjalnym komunikacie.

Z kolei Piotr Burlikowski, dyrektor pionu sportowego, dodał, iż możliwość wykupienia Kurminowskiego po sezonie 2022/23 jest jak najbardziej w zasięgu potencjału finansowego polskiego klubu.

