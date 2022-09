Grzegorz Krychowiak postanowił zakpić z Edena Hazarda. Porównał go do Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski znakomicie rozpoczął nowy La Liga. Dotychczas kapitan reprezentacji Polski rozegrał trzy spotkania i na listę strzelców nie udało mu się wpisać tylko raz, w pierwszym meczu przeciwko Rayo Vallecano. Napastnik szybko poprawił skuteczność i w starciach z Realem Sociedad oraz Realem Valladolid zdobył po dublecie.

Łącznie więc ma już na swoim koncie cztery trafienia. Tym samym 34-latek nie tylko objął prowadzenie w klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ekstraklasy, ale także na stałe zapisał się w historii. Niewielu jest bowiem piłkarzy, którzy aż tak dobrze wprowadzili się do La Liga. W przeszłości tylko trzech zawodników dokonało tej samej sztuki, co on, a ostatnim z nich był w 2011 roku Radamel Falcao.

Grzegorz Krychowiak zakpił z Edena Hazarda. Docenił wyczyn Roberta Lewandowskiego

Pod wrażeniem „Lewego” jest również jego kolega z reprezentacji — Grzegorz Krychowiak. Pomocnik, który niedawno dołączył do saudyjskiego Al-Shabab, chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Często wchodzi w dyskusje, czy to ze zwykłymi użytkownikami, czy też dziennikarzami. Lubi sobie żartować i wbijać tzw. szpilki. Tym razem Polak zakpił z Edena Hazard.

„Napiszę, bo widzę, że nikt o tym jeszcze nie pisał. Lewy strzelił w La Liga cztery gole w 3 meczach. Tyle, co Eden Hazard, który gra w Realu czwarty sezon” – napisał na Twitterze 32-latek.

twitter

Reprezentant Belgii trafił do Realu Madryt w lipcu 2019 roku. Królewscy zapłacili za niego około 115 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał zaledwie 68 spotkań. Tak mała liczba meczów spowodowana jest licznymi kontuzjami. We wszystkich rozgrywkach zaliczył 10 asyst i zdobył sześć bramek.

Czytaj też:

Wiemy, co ze zdrowiem Wojciecha Szczęsnego. Juventus wydał komunikat