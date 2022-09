Wiemy, co ze zdrowiem Wojciecha Szczęsnego. Juventus wydał komunikat

W środę 31 sierpnia Juventus podejmował Spezię Calcio w ramach czwartek kolejki włoskiej Serie A. Od pierwszej minuty na murawie pojawiło się aż czterech Polaków, a kolejny siedział na ławce rezerwowych. Stara Dama zwyciężyła 2:0, a wynik tego spotkania ustalił Arkadiusz Milik. Jednak nie to było najważniejsze. Fani reprezentacji Polski z niecierpliwością wyczekiwali wieści dotyczących zdrowia Wojciecha Szczęsnego.

Kontuzja Wojciecha Szczęsnego. Klub opublikował komunikat

Podstawowy bramkarz „Biało-Czerwonych” doznał bowiem poważniej wyglądającego urazu. 32-latek wyszedł do dośrodkowania i podczas próby interwencji źle postawił stopę i upadł. Lekarze od razu ruszyli na pomoc Polakowi, ale ten koniec końców musiał opuścić murawę. Został zniesiony na noszach, ponieważ ból był ogromny.

Polscy dziennikarze poinformowali, że jeszcze tego samego dnia udał się do szpitala, aby poddać się rezonansowi. Kilkanaście godzin później głos w mediach społecznościowych zabrał Łukasz Wiśniowski z Canal+. „Wszystko wskazuje na to, że kontuzja Wojtka Szczęsnego to nic poważnego. Rezonans nie wykazał żadnego uszkodzenia kostki. Trochę ucierpiało podbicie. Kilka dni i powinien wrócić do treningów” – napisał na Twitterze.

Natomiast około godziny 12 oficjalny komunikat wydał Juventus. „Szczęsny przeszedł badania radiologiczne w klinice Juventusu, które wykluczyły złamania oraz znaczące urazy torebki stawowej. Jego gotowość do gry będzie oceniana na podstawie rozwoju rehabilitacji” – czytamy.

Zatem na szczęście nie jest to poważna kontuzja i raczej udział Wojciecha Szczęsnego w katarskim mundialu nie jest zagrożony. Nie wiadomo, jednak kiedy golkiper wróci do regularnej gry.

