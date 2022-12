Jakub Kiwior na celowniku wielkiego klubu. Ogromna kwota na stole

Mimo że Jakub Kiwior nie zaprezentował się ze swojej najlepszej strony podczas mistrzostw świata w Katarze, i tak budzi ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Według włoskich mediów na celownik wziął go kolejny wielki klub, który w sezonie 2022/23 robi wszystko, aby zdobyć tytuł mistrzowski. Gdyby Spezia Calcio – obecny zespół Polaka – zdecydowała się na sprzedaż obrońcy, trafiłby on do zespołu, gdzie występuje już jeden reprezentant naszego kraju.

Napoli zainteresowane transferem Jakuba Kiwiora

To nie pierwszy raz, kiedy wychowankiem GKS-u Tychy interesuje się naprawdę uznana drużyna. Już w poprzednich miesiącach mówiło się, iż na celowniku ma go AC Milan, a West Ham United miał nawet złożyć ofertę, którą Spezia odrzuciła. Wtedy na stole ponoć pojawiło się 12 milionów euro.

Według informacji zawartych w artykule z gazety „La Repubblica” tym razem oferta jest nieco większa, wynosi dokładnie 15 milionów euro, a złożyło ją Napoli. To właśnie Azzurri są w tej chwili faworytami do pozyskania 22-letniego reprezentanta Polski. Gdyby transfer doszedł do skutku, Kiwior musiałby pokonać kilku poważnych konkurentów do gry na środku obrony – Juana Jesusa, Leo Ostigarda, Amira Rrahmaniego, Min-Jae Kima.

Jak dotąd stoper drużyny Biało-Czerwonych rozegrał w Serie A 37 meczów, a kolejne 3 w Pucharze Włoch. Ponadto wystąpił w seniorskiej reprezentacji Polski dziewięciokrotnie – w tym 4 razy na mundialu w Katarze. Wcześniej bronił barw takich klubów jak Anderlecht (w juniorach), FK Zeleziarne Podbrezova i MSK Zilina.

