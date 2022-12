Michniewicz odejdzie z reprezentacji Polski. „Wszystko na to wskazuje”

Mimo że reprezentacja Polski podczas mundialu w Katarze spisała się na tyle dobrze, by wyjść z grupy po raz pierwszy od 36 lat, styl, w którym to osiągnęła, pozostawia wiele do życzenia. W efekcie sporo dyskutuje się o przyszłości Czesława Michniewicza, czyli trenera, bez którego de facto nie byłoby tego sukcesu. Według najnowszych doniesień nawet to ma nie uchronić obecnego selekcjonera przed utratą stanowiska.

Czesław Michniewicz nie będzie już trenerem reprezentacji Polski

– Wszystko na to wskazuje, że odejdzie – stwierdził Robert Błoński z „Przeglądu Sportowego” w programie „Misja Katar”. Wszystko, czyli wspomniana już kwestia stylu, który ponoć miał nawet doprowadzić do rozłamu w szatni. Wielu ważnym zawodnikom, takim jak Piotr Zieliński i Robert Lewandowski nie podoba się ultradefensywne nastawianie, o czym jasno wypowiedzieli się w mediach. – Michniewicz stracił szatnię – dodał dziennikarz.

Nie będzie jednak tak, że szkoleniowiec Biało-Czerwonych zostanie zwolniony. – Jego umowa nie zostanie przedłużona. To też nie jest coś oficjalnego, ale ponoć prezes Kulesza musi podjąć tę decyzję dość szybko. Obiło mi się o uszy, że ma na to siedem dni od meczu z Francją. Jeśli tego nie zrobi, Michniewicz zostanie z reprezentacją również na eliminacje do mistrzostw Europy 2024. Termin upływa w niedzielę. Wtedy zobaczymy, co dalej – zakończył Błoński.

Podobne informacje na swoim kanale „Prawda Futbolu” głosił również inny znany dziennikarz, czyli Roman Kołtoń. Gdyby te doniesienia okazały się prawdziwe, bylibyśmy świadkami trzeciej zmiany selekcjonera Polaków w ciągu ostatnich dwóch lat.

