Jakub Kiwior celem transferowym numer jeden dla wielkiego klubu. „Jest priorytetem”

Mimo że mistrzostwa świata w Katarze w wykonaniu Jakuba Kiwiora nie były olśniewające, co najwyżej poprawne, nie zmieniło to jego statusu na rynku transferowym. Zwłaszcza biorąc pod uwagę wcześniej rozegraną rundę wiosenną w Serie A, za którą z pełnym przekonaniem można nazwać go jednym z odkryć sezonu 2022/23. W związku z tym reprezentant Polski zwrócił na siebie uwagę wielu klubów, a jeden z nich miał nawet uznać go za cel numer jeden na najbliższe tygodnie.

Jakub Kiwior na celowniku transferowym Juventusu

Już wcześniej zainteresowanie stoperem wychowanym w GKS-ie Tychy i Anderlechcie było spore. Mówiło się na przykład o tym, że West Ham United oferował Spezii 12 milionów za młodego kadrowicza Biało-Czerwonych. Innym razem włoskie media rozpisywały się na temat tego, iż Kiwiora w swoich szeregach chętnie widziałby AC Milan, który w rozgrywkach 2021/22 zdobył mistrzostwo kraju.

Teraz natomiast w „La Gazzetta dello Sport” ukazał się artykuł sugerujący, że środkowy obrońca został transferowym numerem jeden na liście Juventusu. Turyńczycy chcą wzmocnić formację defensywną, mieli na oku kilku graczy, ale najbardziej podoba im się zawodnik Spezii. Oprócz niego pisało się między innymi o Strahinji Pavloviciu z reprezentacji Sebii.

Dlaczego akurat Jakub Kiwior?

Dlaczego jednak akurat Kiwior? „Ma dopiero 22 lata, lecz zebrał już spore doświadczenie w Serie A oraz na arenie międzynarodowej. Wychwala go Lewandowski, jest lewonożny. Pozyskanie kogoś takiego jest dla Starej Damy priorytetem” – czytamy w tekście z „LGdS”.

Na razie nie wiadomo, ile mógłby kosztować reprezentant naszego kraju, którego wycenia się aż na 20 milionów euro.

