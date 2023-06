Kolejny Polak w lidze hiszpańskiej? Ogromny talent może dołączyć do Lewandowskiego

Oskar Tomczyk to jeden z ważniejszych zawodników reprezentacji Polski U-17, która z powodzeniem walczyła na niedawnych młodzieżowych mistrzostwach Europy. Snajper w kadrze trenera Marcina Włodarskiego już niedługo może zagościć w klubie LaLiga. Obecnie występuje tam jedynie Robert Lewandowski. Jak się jednak okazuje, kolejnym snajperem z Polski na hiszpańskich boiskach może zostać rewelacyjny 17-latek.

Real Sociedad mocno zainteresowany Oskarem Tomczykiem

Jeszcze w trakcie turnieju ME U-17 mówiło się o poważnym zainteresowaniu napastnikiem Lecha Poznań. Obecnie najpoważniej wygląda oferta, którą mistrzowie Polski z 2022 roku otrzymali z Realu Sociedad. Czwarty zespół LaLiga, który zapewnił sobie awans do Ligi Mistrzów w sezonie 2023/24 ma poważne plany względem polskiego talentu. Ściągnięcie Tomczyka ma być inwestycją, która okaże się porównywalnie opłacalna, jak przenosiny przed laty – również poznańskiego Lecha – tylko do Bundesligi, wspomnianego wcześniej Lewandowskiego.

O zaawansowanych rozmowach o Tomczyku z Realem Sociedad informuje m.in. „El Diario Vasco”, a konkretniej autor Miguel Gonzalez, prosto z San Sebastian. Mający 17 lat napastnik w reprezentacji Polski U-17 rozegrał 14 meczów i zdobył 12 goli. Jeszcze lepiej było w młodzieżowym zespole Biało-Czerwonych U-16. Tam Tomczyk legitymował się bilansem jedenastu trafień w zaledwie dziewięciu spotkaniach.

Polak ma w Poznaniu umowę do czerwca przyszłego roku (tj. 2024), ale to nie jest problem dla hiszpańskiego klubu. Lech prawdopodobnie będzie musiał pożegnać się ze swoim talentem, który dalszą karierę będzie chciał rozwijać na Półwyspie Iberyjskim.

Polski talent razem z Luką Modriciem czy Alexandrem Isakiem

Co ciekawe, Tomczyk współpracuje z agencją menadżerską, która dba o interesy wielu znanych piłkarzy. Na czele można wymienić takie postaci, jak Luka Modrić z Realu Madryt czy Alexander Isak, obecnie zawodnik Newcastle United.

W przypadku utalentowanego szwedzkiego napastnika, zanim trafił do Premier League, rozwijał swój talent w… Realu Sociedad. Isak dla hiszpańskiego klubu zdobył 33 gole w 105 meczach, będąc graczem LaLiga w latach 2019-22.

