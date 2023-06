Gwiazda dołączy do Leo Messiego? Tajemniczy film Interu Miami

Sergio Busquets spędził w FC Barcelonie prawie dwie dekady, a jego obecny kontrakt wygasa z końcem czerwca. Jakiś czas temu defensywny pomocnik, podobnie jak Jordi Alba ogłosili decyzję decyzji o zakończeniu pobytu w Spotify Camp Nou. Według informacji ESPN 34-latek miał oferty ze Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej.

Gwiazda dołączy do Interu Miami?

Wszystko na to wskazuje, że były już pomocnik FC Barcelony Sergio Busquets dołączy tego lata do byłego kolegi z drużyny Lionela Messiego. Inter Miami FC wstawił na swojego Twittera filmik, w którym co prawda nie mówi wprost, o przybyciu reprezentanta Hiszpanii, ale na jego końcu był wyświetlony napis „Busi”, który odnosi się do jego pseudonimu.

Na nagraniu na temat nowego nabytku klubu wypowiadają się legendy światowego futbolu, m.in. Luka Modrić, Vincente del Bosque, Xavi Hernandez czy Juan Roman Riquelme. „Na boisku zawsze gra z numerem 5, ale w rzeczywistości jest dziesiątką, jako zawodnik i osoba” – napisał również Messi.

twitter

ESPN: Busquets odrzucił oferty z Arabii Saudyjskiej

34-latek prowadził w ostatnich tygodniach negocjacje z saudyjskimi klubami Al Nassr i Al Hilal, ale zdecydował się na ofertę Miami, która według źródeł serwisu była gorsza finansowo. Na pewno w finalizacji tego transferu pomogła obecność Leo Messiego, który 7 czerwca ogłosił, że przenosi się do Stanów Zjednoczonych.

Busquets i Messi spędzili 13 lat grając razem w pierwszej drużynie Barcy. Od tego czasu obaj pozostają bliskimi przyjaciółmi. Defensywny pomocnik zaliczył w sumie 722 występy w barwach Dumy Katalonii, zdobywając w tym czasie dziewięć tytułów ligowych i trzy Ligi Mistrzów.

Inter Miami interesuje się Albą?

Źródła poinformowały również ESPN, że lewy obrońca Barcy Jordi Alba również spotkał się z zainteresowaniem ze strony Miami i podejmie decyzję w sprawie swojej przyszłości w nadchodzących tygodniach.

Lewy obrońca ma również cieszyć się zainteresowaniem Atletico Madryt, Interu Mediolan i klubów z Arabii Saudyjskiej, a informatorzy ESPN podają, że przed podjęciem ostatecznej decyzji Alba spędzi trochę czasu z rodziną po zakończeniu Ligi Narodów.

Czytaj też:

Ogromny cios dla gwiazdy Paris Saint-Germain. Do akcji wkroczyła policjaCzytaj też:

Były rywal pocieszył Leo Messiego. „Znajdzie spokój ducha”