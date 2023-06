Dwie gwiazdy odchodzą z Rakowa Częstochowa. To już mała rewolucja

Po tym, jak Raków Częstochowa zdobył mistrzostwo Polski i będzie miał możliwość powalczenia o Ligę Mistrzów, w drużynie tej doszło do czegoś, co można nazwać małym przewrotem. Odejście wieloletniego trenera Marka Papszuna to jedno, a drugie to także zmiany w kadrze zespołu. W ostatnim czasie doszło do dwóch transferów, które mogą znacznie zmienić hierarchię w drużynie. Opuszczają ją bowiem Vladislavs Gutkovskis oraz Tomas Petrasek.

Vladislavs Gutkovskis zagra w Korei Południowej

Obaj trafią do Korei Południowej, a pierwszy z nich do Daejeonu Hana Citizen FC, które obecnie zajmuje 6. miejsce w tamtejszej lidze i wciąż ma szanse na awans do azjatyckich pucharów. O przenosinach do tej ekipy jako pierwszy informował portal meczyki.pl.

W tym samym serwisie ukazała się też informacja na temat tego, ile zarobią Medaliki na sprzedaży swojej gwiazdy. Według informacji uzyskanych przez Kacpra Tomczyka z TVP Sport Raków zainkasuje około 800 tysięcy euro. Tym samym będzie to druga najwyższa sprzedaż zawodnika częstochowian w ich historii. We wszystkich rozgrywkach Gutkovskis wystąpił w 119 meczach, zdobył 34 bramki i zaliczył 12 asyst.

Tomas Petrasek odszedł z Rakowa Częstochowa

Jeszcze większą stratą dla Medalików będzie natomiast odejście Tomasa Petraska. Rosły obrońca dołączył do tej ekipy jeszcze w czasach, gdy ta występowała w II lidze. W ciągu kilku lat Czech przebył więc drogę z Rakowem od trzeciego poziomu rozgrywkowego po mistrzostwo Polski. W tym czasie rozegrał w drużynie 171 spotkań, w których strzelił 34 gole.

Po 7 latach środkowy obrońca przeniesie się jednak do ósmej ekipy ligi Korei Południowej, czyli Jeonbuk Hyundai Motors. Tym razem natomiast częstochowianie nie zarobią ani grosza, ponieważ stoper zmienia pracodawcę na zasadzie wolnego transferu – co zostało już oficjalnie potwierdzone. Jego umowa z polskim zespołem dobiega końca 30 czerwca i oczywiście nie została przedłużona.

