FC Barcelona przegrała wyścig z Realem Madryt. Wielki talent wybrał grę dla Królewskich

Okienko transferowe oficjalnie ruszyło wraz z początkiem lipca i choć jeszcze przed jego rozpoczęciem doszło do wielu ciekawych ruchów, tak już po starcie zrobiło się jeszcze goręcej. Bardzo wiele dzieje się na podwórku hiszpańskim, gdzie, jak niemal co roku, tematem numer jeden są potencjalne przenosiny Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Wcześniej jednak Królewscy dokonali innego, bardzo obiecującego wzmocnienia w postaci 18-letniego Ardy Gulera.

Arda Guler podpisze kontrakt z Realem Madryt. Był łączony z FC Barceloną

Arda Guler jest pomocnikiem, który często występuje na pozycji prawoskrzydłowego. 18-latek wyróżnia się przede wszystkim znakomitą techniką, szybkością oraz umiejętnością oddawania strzałów z dystansu, co potrafił już udowodnić w trakcie eliminacji do Euro 2024. Od niedawna reprezentuje Turcję i już zdążył zabłysnąć w jej barwach.

facebook

Jako zawodnik Fenerbahce zbierał znakomite recenzje, które rozeszły się szerokim echem po całej Europie i trafiły do skautów z największych klubów świata, w tym m.in. FC Barcelony, Realu Madryt, Manchesteru City, Arsenalu czy Manchesteru United.

Pierwotnie turecka dziennikarka, która znajduje się bardzo blisko kręgów Fenerbahce, Elis Buse Arac podała informację, że Arda Guler wybrał grę dla FC Barcelony i tam będzie kontynuować swoją karierę. Ostatecznie wyszło całkiem inaczej i utalentowany pomocnik uda się do Realu Madryt, którego rzekomo jest wielkim fanem od dzieciństwa. Królewscy dopięli transfer, który opiewa na 20 mln euro, co daje wyższą kwotę niż klauzula odstępnego, a także zapewnili tureckiemu zespołowi 20 proc. kwoty z późniejszej jego sprzedaży. 18-latek podpisze sześcioletnią umowę z klubem z Santiago Bernabeu, a testy medyczne odbędą się w Madrycie. Wkrótce oficjalne potwierdzenie.

twitterCzytaj też:

Saga z transferem Kyliana Mbappe dobiega końca. PSG postawiło ultimatumCzytaj też:

Robert Lewandowski wśród najlepszych snajperów świata. Które miejsce dla Polaka?