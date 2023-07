Sebastian Szymański bohaterem wielkiego transferu. Ma być następcą gwiazdy

Sebastian Szymański od 2019 roku był piłkarzem Dynama Moskwa. W klubie grał do końca sezonu 2021/2022. Udał się na wypożyczenie do Feyenoordu Rotterdam, by nie musieć występować w klubie z kraju zaangażowanego w wojnę w Ukrainie. Pobyt w Erevedisie może uznać za bardzo udany.

Sebastian Szymański nowym graczem Fenerbahce Stambuł

Pochodzący z Białej Podlaskiej pomocnik był ważną postacią drużyny Arne Slota, która wywalczyła mistrzostwo Holandii. Piłkarz wystąpił w 29 spotkaniach ligowych, zdobywając 9 bramek i 4 asysty. Ponadto zaliczył 9 występów i bramkę w rozgrywkach Ligi Europy. Holendrzy chcieli zatrzymać go u siebie, lecz proponowali wyłącznie kolejne wypożyczenie. Polak chciał na dobre odciąć się od powiązań z moskiewskim klubem, przez co zdecydował się na transfer definitywny do Turcji.

Szymański został ogłoszony nowym piłkarzem Fenerbahce Stambuł. Wedle doniesień mediów za piłkarza Turcy zapłacili 11 milionów euro. Serwis meczyki.pl donosi, że Legia Warszawa zarobi 15 procent od różnicy kolejnego transferu, co może przełożyć się na dodatkowe 850 tysięcy do kasy klubu z Łazienkowskiej. Były pomocnik Legionistów ma zespole 19-krotnego mistrza kraju zastąpić wielki talent tamtejszej piłki, Ardę Gulera. Młody zawodnik stał się bohaterem wielkiego transferu do Realu Madryt.

twitter

Gwiazdy w nowym zespole Sebastiana Szymańskiego

Fenerbahce zakończyło sezon tureckiej Super Lig na drugim miejscu za Galatasaray Stambuł. W piłkarskiej sekcji Kanarków (w siatkarskiej w przyszłym sezonie będzie grać Magdalena Stysiak) Szymański będzie występować m.in. z Edinem Dżeko czy Michym Batshuayiem.

Szymański do 24-krotny reprezentant Polski (1 bramka). Jest wychowankiem TOP54 Biała Podlaska i sekcji juniorskich Legii Warszawa.

Czytaj też:

Jakub Błaszczykowski zakończy karierę? Sensacyjne doniesieniaCzytaj też:

Nieudany transfer reprezentanta Polski. Najpierw kontuzje, a teraz to!