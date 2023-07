Reprezentant Polski zmienił klub! Obrał popularny kierunek

Miniony sezon 2022/23 nie był udany dla Adama Buksy. Reprezentant Polski przez bardzo długi czas leczył kontuzję, co mocno odbiło się na jego pozycji w rewelacji ubiegłego sezonu Ligue 1, drużynie RC Lens. Wicemistrzowie Francji rozpoczęli aktywność na rynku transferowym, choć w ich przypadku głośniej jest o odejściach niż przyjściach. Z klubem pożegnał się już ich najlepszy strzelec ubiegłej kampanii Lois Openda i wszystko wskazuje na to, że drużynę Al Nassr opuści także Seko Fofana. 27-letni Polak również poszuka formy w innym miejscu.

Oficjalnie: Adam Buksa zawodnikiem Antalyasporu

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu Adam Buksa zachwycał formą na boiskach Major League Soccer, kiedy był zawodnikiem New England Revolution. 27-latek zaskarbił sobie wówczas sympatię ówczesnego selekcjonera reprezentacji Polski, Paulo Sousy, który powoływał go na mecze reprezentacji Polski i nie żałował tych decyzji, gdyż Polak był bramkostrzelny i imponował formą. Niestety wszystko zmienił transfer do RC Lens i kontuzja, która zahamowała jego rozwój i nie pozwoliła podbić serc francuskich kibiców.

W 2023 roku reprezentant Polski wyszedł na boisko zaledwie cztery razy, gromadząc łącznie 38 minut i ani razu nie trafiając do siatki. Stało się jasne, że jego kariera musi wejść na wyższe obroty, jednak trener RC Lens Franck Haise dał Polakowi do zrozumienia, że lepiej będzie, jak odejdzie na wypożyczenie. Tak też się stało i Adam Buksa został oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem tureckiego Antalyasporu, który w poprzednim sezonie zajął 13. miejsce w Super Lig. Drużyna prowadzona przez Nuriego Sahina zachowała możliwość wykupu Polaka z francuskiego klubu po zakończeniu nadchodzącego sezonu 2023/24.

