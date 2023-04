Paulo Sousa ustanowił historyczny rekord. Takiej serii nikt się nie spodziewał

Na początku bieżącego sezonu Serie A Salernitana uchodziła za murowanego kandydata do spadku. Kiedy trenerem był Davide Nicola drużyna przegrała jedenaście meczów, co tylko utwierdzało w przekonaniu, że nie są wystarczająco mocni, by rywalizować z czołówką. W lutym br. włoski szkoleniowiec został zwolniony i w jego miejsce zatrudniono Paulo Sousę. Były szkoleniowiec reprezentacji Polski sprawił, że ekipa z Salerny zaczęła grać obiecujący futbol i wyprowadził ją ze strefy spadkowej i dokonał historycznego czynu.

Paulo Sousa pobił historyczny rekord Salernitany

W chwili obecnej Salernitana plasuje się na 14. miejscu Serie A i ma siedem punktów przewagi nad strefą spadkową. Wyniki z ostatnich spotkań wskazują na to, że ekipa prowadzona przez Paulo Sousę zmierza ku utrzymaniu się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym na kolejny sezon. Co więcej, podsumowując wszystkie występy drużyny z Salerny we włoskiej ekstraklasie wychodzi na to, że w całej historii nigdy nie mieli lepszej serii.

Dotychczas Portugalczyk poprowadził ekipę w dziewięciu meczach. Co prawda, debiut miał nieudany, gdyż Salernitana poległa 0:2 z Lazio Rzym, ale od tamtej chwili jest tylko lepiej. Pokonali Monzę 3:0, po czym odnieśli aż sześć remisów z rzędu, by z czasem pokonać Sassuolo 3:0. Oznacza to, że są niepokonani w ośmiu kolejnych spotkaniach, co daje historyczny rekord drużyny podczas jej występów w Serie A.

Portugalczyk może przedłużyć kontrakt z Salernitaną

Nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie przygoda Paulo Sousy z Salernitaną miała się skończyć. Dziennikarz Nicolo Schira poinformował, że władze ekipy z Salerny chcą zaoferować Portugalczykowi kontrakt na następne dwa lata i powierzyć mu długofalowy projekt. Jednym z zadań, którego nie udało się dotychczas osiągnąć byłemu selekcjonerowi Biało-Czerwonych jest odbudowa formy Krzysztofa Piątka.

27-letni napastnik nie może trafić do siatki w klubie od listopada poprzedniego roku i już rozpoczęły się spekulacje na temat jego przyszłości. Wiele wskazuje na to, iż po sezonie trafi z powrotem do Herthy Berlin, która zmaga się z kryzysem i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Bundesligi.

