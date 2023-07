Kosmiczna oferta dla Kyliana Mbappe. PSG zaakceptowało warunki

Powiedzieć, że to już szaleństwo, to jak nie powiedzieć niczego. Dziś już nie jest tajemnicą poliszynela, że ogromny fundusz inwestycyjny w Arabii Saudyjskiej chce zrobić z tamtejszego futbolu jedną ze światowych stolic tej dziedziny, dlatego wykładają gigantyczne pieniądze na zakontraktowanie zawodników i trenerów tamtejszych największych klubów. Na Bliski Wschód trafiło już kilkunastu wspaniałych piłkarzy z Cristiano Ronaldo na czele. Teraz niewykluczone, że trafi tam Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe otrzymał astronomiczną ofertę z Arabii Saudyjskiej

Karim Benzema, N'Golo Kante, Roberto Firmino, Sergej Milinković-Savić, Alex Telles, Seko Fofana, Edouard Mendy i wielu innych wspaniałych zawodników wybrało grę w Arabii Saudyjskiej kosztem występów w Europie. O ile transfer Cristiano Ronaldo w grudniu 2022 roku do Al-Nassr był szokujący i wiele osób uznało go (bo tak jest) dorobkiem emerytalnym dla Portugalczyka, tak coraz więcej zawodników, którym daleko do końca kariery rezygnuje z gry na Starym Kontynencie, by rozpocząć nowy etap na Bliskim Wschodzie.

Niespełnionym snem Arabów jest sprowadzenie Leo Messiego, który jeszcze kilka tygodni temu łączony był z przenosinami do Al-Hilal. Argentyńczyk miał zostać najlepiej opłacanym zawodnikiem w historii piłki nożnej, jednak wybrał transfer do Interu Miami w MLS, by wspierać tamtejszą ligę, jak robi to Cristiano Ronaldo w Arabii. Jednak informacja, którą podał Fabrizio Romano, a następnie potwierdzili ją m.in. dziennikarze L'Equipe, Marki czy Sky Sports jest już całkowicie szokująca.

Al-Hilal wysłało PSG oficjalną ofertę opiewającą na kwotę... 300 mln euro za transfer Kyliana Mbappe. Według najlepiej poinformowanych dziennikarzy świata paryski klub już zaakceptował tę ofertę. Według wielu źródeł ma ona dotyczyć tylko jednego roku gry, po czym piłkarz mógłby odejść, dokąd tylko by zechciał. Sam zawodnik i jego świta niczego takiego nie potwierdzili, jednak wkrótce wszystko powinno się wyjaśnić.

twitter

Kylian Mbappe wybierze Arabię Saudyjską kosztem Realu Madryt?

Kylian Mbappe od lat łączony jest z przenosinami do Realu Madryt, co przed rokiem sam potwierdził, mówiąc, że chciałby tam trafić. Tymczasem prezydent Królewskich, Florentino Perez, mając w głowie sytuację sprzed roku, kiedy 24-latek w ostatniej chwili wybrał przedłużenie kontraktu z PSG na dwa lata z opcją na trzeci rok, nie wykonuje pochopnych ruchów i obserwuje całą sytuację, czekając na odpowiedni moment.

Włodarze mistrzów Francji zakładają, że Mbappe jest dogadany z Perezem ws. darmowego transferu w 2024 roku, ale całkowicie wykluczają tę opcję i chcą sprzedać gwiazdora już teraz. Dlatego nie ma w tym nic dziwnego, że zaakceptowali ofertę Al-Hilal, jednak teraz wszystko leży w rękach piłkarza. Trudno się spodziewać, że trafi do Realu Madryt, jeśli pokieruje karierę w stronę Arabii Saudyjskiej. A tam trudno o zwycięstwo Złotej Piłki.

