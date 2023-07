Media: Kylian Mbappe zadecydował ws. transferu do Arabii Saudyjskiej. W tle gigantyczne pieniądze

Kylian Mbappe już wkrótce powinien oficjalnie ogłosić decyzję na temat swojej przyszłości, choć jego narracja pozostaje niezmienna. Francuz chce zostać w Paris Saint-Germain do końca sezonu 2023/24, po czym odejść za darmo do innego klubu. 24-latek od wielu lat łączony jest z przenosinami do Realu Madryt, którego był już bardzo blisko przed rokiem, ale ostatecznie przedłużył kontrakt z obecnym pracodawcą. Nieporozumienia pomiędzy nim a PSG doprowadziły do tego, że nie poleciał z drużyną na przedsezonowe tournee oraz został wystawiony na listę transferową. Jedną ofertę już otrzymał i choć jest ona niebotyczna, prawdopodobnie z niej nie skorzysta.

Media: Kylian Mbappe odrzucił ofertę Al-Hilal

Kylian Mbappe jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Francuz od dawna podbija francuskie boiska i już został najskuteczniejszym strzelcem w historii PSG, w którym występuje od 2017 roku. Jednak zważywszy na to, że liga francuska nie cieszy się tak dużym poważaniem w Europie, jak choćby angielska czy hiszpańska, trudno mu o powiększenie gabloty o najważniejsze indywidualne trofeum, jakim jest Złota Piłka. W związku z tym zdecydowana większość jego kibiców doradza mu przenosiny do Realu Madryt, choć w ostatnim czasie pojawiła się oferta, która dla Paris Saint-Germain jest niczym dar z niebios.

Nasser Al-Khelaifi całkowicie wykluczył możliwość odejścia Kyliana Mbappe za darmo, dlatego chce wymusić jego transfer już teraz lub przedłużenie kontraktu. Nie jest tajemnicą, że zawodnik marzy o grze dla Realu Madryt, jednak wydarzenia z ubiegłego roku sprawiły, że prezes Królewskich Florentino Perez i ich świta nie spieszą się z zakontraktowaniem kapitana reprezentacji Francji, wiedząc, że czas działa na ich korzyść. Mało kto spodziewał się jednak nagłej ofensywy ze strony Arabii Saudyjskiej. Oferta, o której wcześniej wspomnieliśmy, napłynęła z Al-Hilal i opiewa na 300 mln euro kwoty odstępnego plus 700 mln euro za rok gry dla samego piłkarza. Agencja AFP podała, że PSG zaakceptowało te warunki.

Mimo tak dużych zakus, jakie czynią Arabowie względem francuskiego napastnika, nic nie wskazuje na to, by miał przyjąć tę ofertę. Jak donosi dziennik „Relevo” Kylian Mbappe błyskawicznie odrzucił możliwość transferu do Arabii Saudyjskiej, gdyż jego pragnienie gry dla Realu Madryt jest zbyt duże. Ponadto sam zawodnik ma być już po słowie z Florentino Perezem, że dołączy do drużyny za darmo w 2024 roku, a sam prezydent Los Blancos potwierdził, że sprowadzi Francuza na Estadio Santiago Bernabeu, jednak nie w 2023 roku.

