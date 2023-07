Raków Częstochowa nie zwalnia tempa. Srdjan Plavsić wzmocni mistrzów Polski

Tegoroczne okienko transferowe Rakowa Częstochowa wygląda imponująco. Do tej pory klub wzmocnili m.in. Stratos Svarnas, John Yeboah, Sonny Kittel, Łukasz Zwoliński, Kacper Bieszczad. A to jeszcze nie koniec.

Raków Częstochowa nie zwalnia tempa na rynku transferowym

Jak ustalił serwis meczyki.pl mistrzowie Polski ruszyli po zawodnika Slavii Praga – Srdjana Plavsicia. „27-latek przechodzi już testy medyczne i niebawem podpisze umowę z częstochowianami. Kontrakt będzie obowiązywał przez cztery lub pięć lat” – informują dziennikarze portalu.

Serb może grać jako lewy i prawy napastnik, a nawet boczny obrońca i wahadłowy. Swoje pierwsze kroki stawiał w CSK Celarevo, klubie ze wsi niedaleko Nowego Sadu. Tam wypatrzył go klub Spartak Subotica, do którego później trafił. Występował tam tylko rok, bo za 350 tys. euro Serba wyciągnęła Crvena Zvezda.

„Plavšić to wielki kibic Crvenej Zvezdy, w której grał przez 2 sezony. Plavšić urodził się w Nowym Sadzie, ale nie ma nic wspólnego z Vojvodiną. Od dzieciaka był tylko i wyłącznie kibicem Zvezdy” – pisze o nim Przemek Siemienko z Serbskiej Piłki.

Ten transfer może oznaczać odejście innego zawodnika

Po dwóch latach trafił do Slavii, w którym nie zagrzał miejsca, bo był wypożyczany, a to do Sparty, czy Banika Ostravy. W ostatnim sezonie Plavsić wystąpił w 29 meczach, w których strzelił pięć goli i zanotował dziewięć asyst. Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl spekuluje, że z tym transferem może wiązać się odejście Mateusza Wdowiaka do Zagłębia Lubin.

Raków Częstochowa i Slavia Praga mierzyły się ze sobą w ubiegłym sezonie w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Wówczas Medalikom niewiele zabrakło do przebrnięcia przez czeski zespół. W pierwszym meczu Czesi wygrali 2:0, a w rewanżu Medaliki pokonały rywali 2:1 i pożegnały się z tym europejskim pucharem.

