Grzegorz Krychowiak znalazł nowy klub! To już oficjalnie

W ostatnim czasie było głośno o Grzegorzu Krychowiaku nie ze względu na jego dokonania piłkarskie, a konflikt z lekarzem kadry Jackiem Jaroszewskim. Obaj mężczyźni nie mogli się ze sobą dogadać ws. wspólnego biznesu, jakim była spółka „Medklinika”. Zdaniem braci Krychowiaków doktor, który jest ich wspólnikiem miał potajemnie przejąć kontrolę nad nią kontrolę. Piłkarz sprawy nie komentuje, tylko poinformował, że sprawą zajęli się prawnicy, a z kolei doktor zwołał konferencję prasową w tej sprawie.

Grzegorz Krychowiak znalazł nowy klub

Teraz na temat Grzegorza Krychowiaka pojawiają się kolejne informacje, ale tym razem dotyczą one spraw piłkarskich. Pomocnik przez długi czas był bez klubu, bo zdecydował się rozwiązać obowiązującą do 30 czerwca 2024 roku umowę z rosyjskim klubem. W ostatnim czasie Polak nie grał w tym klubie z powodu możliwości zamrożenia swojego kontraktu w Rosji ze względu na wojnę. Piłkarz przeniósł się na wypożyczenia najpierw do AEK Ateny, a potem do Al-Shabab.

Ostatecznie Grzegorz Krychowiak zdecydował się pozostać na Półwyspie Arabskim, choć – według doniesień mediów – miał on oferty z europejskich klubów. Jego nowym pracodawcą został Abha Club, w którym pracuje były selekcjoner reprezentacji Polski, który po raz pierwszy od 36 lat wyszedł z Biało-Czerwonymi z grupy na mundialu.

Poczynania Grzegorza Krychowiaka w Arabii Saudyjskiej

W letnim okienku transferowym kluby z Arabii Saudyjskiej ruszyły z mocną ofensywą transferową i ściągają w swoje szeregi różne gwiazdy najlepszych europejskich klubów. Jednak Grzegorz Krychowiak już od roku występuje na Bliskim Wschodzie, bo miniony sezon spędził w Al-Shabab. Dla tego klubu zagrał 31 meczów i zdobył trzy gole. Jego nowy zespół – Abha Club rozpocznie nowy sezon 14 sierpnia od meczu z Al Hilal.

Grzegorz Krychowiak jest wieloletnim reprezentantem Polski. W Biało-Czerwonych barwach wystąpił 98 razy i strzelił pięć bramek. Pomocnik był uczestnikiem dwóch Mistrzostw Europy – 2016 i 2021 oraz mistrzostw świata – 2018 i 2022.

