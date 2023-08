Raków Częstochowa ściągnie reprezentanta kraju? Transfer coraz bliżej

Raków Częstochowa jest na fali. Mistrzowie Polski są bardzo blisko kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów, jednak w tym celu będą musieli wyeliminować Aris Limassol, który w sezonie 2022/23 po raz pierwszy w historii został mistrzem Cypru. Wiele wskazuje na to, że czeka nas znakomite widowisko, które odbędzie się już w najbliższy wtorek, 8 sierpnia na stadionie miejskim w Częstochowie. Jednak poza aspektem sportowym ekipa Dawida Szwargi jest również aktywna biznesowo. Po kilku udanych transferach zarzucili sieci na kolejnego zawodnika.

Media: Raków Częstochowa sięgnie po reprezentanta kraju

Informacja o potencjalnym nowym transferze Rakowa Częstochowa pojawiła się w piątek, 4 sierpnia, a podał ją twitterowy profil Georgian Footy. Drużyna Dawida Szwargi rzekomo zainteresowana jest reprezentantem Barbadosu Thierrym Galem, który miałby zasilić ekipę mistrzów Polski za kwotę ok. 1,2 mln euro. Gale to 21-letni piłkarz, występujący w gruzińskim zespole Dila Gori, do którego trafił w lipcu 2022 roku.

Jego wkład w grę tamtejszej drużyny jest bardzo dobry. W 45 rozegranych meczach 16-krotnie trafił do siatki, do czego dorzucił dziewięć asyst. Tylko w bieżącym sezonie (system wiosna – jesień) wystąpił w 25 meczach, strzelając 12 bramek i zaliczając pięć asyst. Od 2018 roku regularnie występuje w reprezentacji Barbadosu, dla której w dziewięciu meczach zdobył dwa gole. Zainteresowanie Rakowa Galem potwierdza również portal Weszło, który twierdzi, że skauci zwrócili uwagę na zawodnika podczas spotkania eliminacji Ligi Konferencji Europy, w którym Dila mierzyła się z Worską Połtawą. Mecz rozegrany został w Tychach.

Sprawa jeszcze nie jest poważna, aczkolwiek wiele wskazuje na to, że władze Rakowa zasiądą do stołu z włodarzami Dili ws. transferu zawodnika. Miałby on występować jako skrzydłowy w składzie Dawida Szwargi. Jeśli doszłoby do finalizacji umowy, wówczas Barbadoszczyk zostałby 13. zawodnikiem, który dołączy do drużyny mistrzów Polski

