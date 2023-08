Świetne wieści dla polskich drużyn. Tak wygląda najnowszy ranking UEFA

Polskie kluby nader dobrze radzą sobie w tegorocznej edycji europejskich pucharów. Przypomnijmy, w tym roku o awans do faz grupowych walczą Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin.

Polskie drużyny świetnie sobie radzą w eliminacjach do europejskich pucharów

Te drużyny łącznie rozegrały do tej pory 10 spotkań, z czego osiem wygrały i żadnego nie przegrały.

Raków Częstochowa: 4:0 w dwumeczu (1:0 i 3:0) z Florą Tallin i 4:3 w dwumeczu (3:2 i 1:1) z Karabachem Agdam

Legia Warszawa: 5:4 w dwumeczu (2:2 i 3:2) z Ordabasami Szymkent

Lech Poznań: 5:2 w dwumeczu (3:1 i 2:1) z Żalgirisem Kowno

Pogoń Szczecin: 8:4 w dwumeczu (5:2 i 3:2) z Linfield

Ponadto mistrzowie Polski przełamali klątwę Karabachu Agdam i odprawili Azerów z kwitkiem.

Najnowszy ranking UEFA. Polskie drużyny pną się do góry

Dobre rezultaty miały też odzwierciedlenie w rankingu UEFA. Dzięki świetnej postawie Rakowa, Legii, Lecha i Pogoni Polska zebrała do tej port 20,750 pkt, co sprawiło, że awansowała na 21. miejsce w klubowym rankingu UEFA.

Wyprzedziliśmy słabo radzących sobie w tym roku Szwedów, którzy w walce o europejskie puchary stracili już Djurgardens IF, Hammarby IF i Kalmar FF, a ponadto BK Hacken po porażkach zostało zdegradowane do walki o Ligę Europy. Jeżeli Polsce uda się utrzymać co najmniej 22. lokatę, to w przyszłym sezonie mistrz Polski później rozpocznie walkę o Ligę Mistrzów.

Ranking UEFA. Polacy wciąż mają szansę na podwyższenie dorobku

Kluby z PKO BP Ekstraklasy wciąż mają szansę na poprawienie tego dorobku. Po awansie do kolejnych rund eliminacji do Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji Europy Raków Częstochowa zagra z Arisem Limassol w dniach 8 i 15 sierpnia, a warszawska Legia podejmie Austrię WIedeń 10 i 17 sierpnia. W tych samych dniach rozegrają swoje spotkania Lech Poznań i Pogoń Szczecin, ci pierwszi zmierzą się ze Spartakiem Trnava, a Portowcy z KAA Gent.

Tutaj o awans może być trudno, ale trzeba wierzyć, że da się powtórzyć sukces Lecha Poznań z zeszłej edycji LKE. Kolejorz awansował do ćwierćfinału rozgrywek i odpadł po walce z wyżej notowaną Fiorentiną. W przypadku gdyby Polska awansowała na 15 miejsce w rankingu UEFA, to Ekstraklasa miałaby aż dwóch reprezentantów w grze o Ligę Mistrzów!

Czytaj też:

Reperkusje afery z udziałem Mirosława Stasiaka. Sponsor reprezentacji podjął decyzjęCzytaj też:

Jakub Błaszczykowski nie zagra na swoim pożegnaniu? Wisła Kraków odkryła karty