Właściciel utytułowanego klubu mówi o transferze Jacka Góralskiego. To byłaby sensacja

Nie jest to żadna tajemnica, że brak awansu Wisły Kraków do Ekstraklasy w poprzednim sezonie to duża porażka dla tego klubu, wszystkich jego pracowników, a także właściciela, Jarosława Królewskiego. Dlatego teraz przy Reymonta robią wszystko, aby za rok wrócić na najwyższy poziom rozgrywkowy. Czy trzynastokrotnym mistrzom Polski pomoże w tym Jacek Góralski? Ciekawej wypowiedzi na ten temat udzielił Jarosław Królewski na łamach Interii.

Jacek Góralski trafi do Wisły Kraków?

Zapytany o kwestię dalszych transferów Królewski podszedł do tematu nieco ironicznie. – Na których pozycjach potrzebujecie wzmocnień? – zapytała dziennikarka. – Według Twittera, na każdej – zażartował właściciel Białej Gwiazdy. – Jeśli Kuba Krzyżanowski rozważyłby odejście, będziemy musieli pozyskać kogoś na lewą obronę. Cały czas myślimy też o środku pomocy – opowiedział.

W związku z tym zasugerowane zostało interesujące nazwisko. Piłkarz, o którym mowa, mógłby stanowić ogromne wsparcie dla pierwszoligowej drużyny, aczkolwiek nie wiadomo, czy sam chciałbym schodzić z poziomu Bundesligi do zaplecza Ekstraklasy. Chodzi mianowicie o Jacka Góralskiego, do niedawna reprezentanta Polski, który ostatnio rozwiązał kontrakt z VfL Bochum.

Gdyby udało się go pozyskać, byłaby to istna sensacja, ale Królewski stwierdził, że najprawdopodobniej Biała Gwiazda faktycznie postara się go sprowadzić. Ta deklaracja z jego strony jawi się jako wyjątkowo zaskakująca, choć oczywiście niczego nie przesądza.

Wisła Kraków podchodzi do tematu Jacka Góralskiego na spokojnie

– Staram się nie kłamać, więc jeśli pyta mnie pani, czy zamierzamy złożyć w jego sprawie ofertę, to myślę, że jest taki pomysł. Ale czy uda nam się coś osiągnąć w tym temacie? Trudno mi powiedzieć. Znamy swoje miejsce w szeregu, jeśli chodzi o finanse. Natomiast myślę, że byłaby to ciekawa opcja – powiedział właściciel krakowskiego klubu.

Rzeczywiście kwestie pieniędzy mogłyby stanowić przeszkodę nie do przejścia, biorąc pod uwagę to, gdzie ostatnimi czasy grywał Góralski. Defensywny pomocnik najpierw mógł liczyć na bardzo wysoki kontrakt w Kazachstanie, gdzie występował w Kajracie Ałmaty. Następnie w Bochum też otrzymał całkiem niezłą stawkę. Budżet Białej Gwiazdy na pewno nie jest znacznie mniejszy, a ofert dla 31-latka na pewno nie zabraknie.

