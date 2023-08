Raków Częstochowa szykuje hitowy transfer. Reprezentant kraju może trafić do Polski

Raków Częstochowa jest coraz bliższy awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Drużyna Dawida Szwargi jest po trzech udanych kolejkach eliminacyjnych, dzięki którym są już pewni udziału w Lidze Europy. Mistrzowie Polski pokonywali odpowiednio Florę Talinn (4:0 w dwumeczu), Qarabag (5:2) i Aris Limassol (3:1). Przed nimi najtrudniejsze zadanie, jakim będzie starcie z mistrzem Danii FC Kopenhagą. Jednocześnie skauci Rakowa rozglądają się za wzmocnieniami zespołu. Jedno z nich jest bardzo prawdopodobne.

Raków Częstochowa się wzmacnia

Ostatnie sukcesy Rakowa Częstochowa to również zasługa nowych twarzy, jakie w bieżącym okienku transferowym zasiliły zespół Dawida Szwargi. Wystarczy wspomnieć choćby Adnana Kovacevicia, Łukasza Zwolińskiego czy Sonny'ego Kittela. Poza nimi do drużyny mistrzów Polski dołączyli również Kamil Pestka czy John Yeboah. Kibice zauważyli, że mimo dobrych wyników osiąganych przez ekipę z Częstochowy, w dalszym ciągu potrzeba wzmocnień ofensywnych, które zapewniłyby większą ilość zdobywanych bramek.

W chwili obecnej za zdobywanie goli dla Rakowa odpowiadają wspomniany Łukasz Zwoliński oraz Fabian Piasecki. Zdaniem ekspertów, nie są to napastnicy, którzy mogliby stale rywalizować na poziomie europejskich pucharów. Ku ich uciesze włodarze Rakowa w dalszym ciągu poszukują nowych twarzy do drużyny, a jedną z nich miałby być obecny napastnik Fenerbahce Serdar Dursun.

Serdar Dursun trafi do Rakowa Częstochowa?

Według serwisu meczyki.pl 31-latek jest jednym z kandydatów do rywalizacji ze wspomnianymi snajperami. Do takiego transferu miało dojść już zimą, ale nie doszedł do skutku. Po przyjściu do drużyny wicemistrzów Turcji Edina Dżeko jest on bardziej prawdopodobny. Jednak źródło podaje, że problemem mogą być wymagania finansowe zawodnika, który chciałby zarabiać 800 tys. euro rocznie.

Urodzony w Niemczech Turek zadebiutował w reprezentacji Turcji w 2021 roku i rozegrał dla niej 10 spotkań, w których zdobył siedem goli. W sezonie 2020/21 został najlepszym strzelcem 2. Bundesligi, trafiając do siatki 27-krotnie jako piłkarz Darmstadt 98. Po przygodzie w Niemczech trafił do Fenerbahce.

