Gwiazdor PKO BP Ekstraklasy zmieni klub już zimą? Prezes klubu otrzymał ważny telefon

Raków Częstochowa zajmuje drugą pozycję w tabeli PKO BP Ekstraklasy za Śląskiem Wrocław, który ma punkt przewagi i jedno spotkanie rozegrane więcej. Forma wrocławian zadziwia, szczególnie jeśli spojrzymy na układ tabeli poprzedniego sezonu, w którym do samego końca walczyli o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Duży wkład w dyspozycję zespołu prowadzonego przez Jacka Magierę ma Erik Exposito, który lideruje w klasyfikacji strzelców. Nic dziwnego, że przyciąga wzrok wielu zainteresowanych jego usługami.

Raków Częstochowa stara się sprowadzić Erika Exposito

To nie pierwszy raz, kiedy Raków Częstochowa czyni zakusy pod zakontraktowanie najlepszego strzelca bieżącego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Próbowali sprowadzić go do siebie już latem, oferując Śląskowi Wrocław duże pieniądze, a także korzystny kontrakt dla Hiszpana. Ostatecznie do transferu nie doszło, mimo że mówiło się, że 28-latek miał otrzymać kilka razy większe wynagrodzenie, niż pobiera obecnie. Miał być najlepiej opłacanym zawodnikiem Ekstraklasy.

Jak widać wytrwałość Śląska w dążeniu do celu, jakim było zatrzymanie Hiszpana, się opłaciła, o czym świadczą zdobyte 23 punkty po 11 kolejkach oraz dziewięć strzelonych bramek przez Erika Exposito, do których dorzucił trzy asysty. Kontrakt 28-latka wygasa w czerwcu przyszłego roku, a częstochowianie cały czas nie odpuszczają walki, by przekonać napastnika do swoich zamiarów wobec niego.

— Na pewno wiele osób i wiele klubów już patrzy na Erika. Ja już miałem pierwsze zapytanie od Rakowa Częstochowa czy chcemy go zimą puścić — powiedział w „Sektorze Śląska” Patryk Załęczny, prezes Śląska Wrocław. Od chwili dołączenia Exposito do wrocławian w 2019 roku z UD Las Palmas, rozegrał dla klubu 142 spotkania, w których zdobył 48 goli i 21 asyst.

