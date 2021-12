Piłka ręczna. Niecodzienna sytuacja na MŚ. Cztery Kamerunki zniknęły po meczu z Polkami

W Hiszpanii trwają mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet. Sprawa związana z reprezentacją Kamerunu wypłynęła przy okazji meczu z Angolą w Pucharze Prezydenta, czyli „turnieju pocieszenia” dla drużyn, które nie przebrnęły pierwszej fazy zawodów. Kamerunki przegrały spotkanie 24:35, ale nie to było najważniejszą rzeczą zapamiętaną z potyczki. To, co przykuło uwagę to 12-osobowy skład przegranej drużyny, mimo że wcześniej liczył on 16 szczypiornistek.

Piłka ręczna. Temat zaginionych Kamerunek zainteresował media

Kamerunki ostatni raz wystąpiły w pełnym składzie podczas wtorkowego meczu z Polkami, w którym Biało-Czerwone wygrały 33:19. Przeciwniczki naszych szczypiornistek nie były kontuzjowane, ani nie otrzymały pozytywnych wyników na COVID-19, więc sytuacja wydawała się co najmniej dziwna.

Sprawie przyjrzał się hiszpański dziennik „Marca”. Okazało się, że cztery zawodniczki Appollina Michela Abena Ekobena, Jasmine Yotchoum, Amelia Cevania Mvoua i Jodella Clarissa Madjoufang zaginęły. W czwartek rano zawodniczki zniknęły z hotelu, w którym stacjonowała reprezentacja Kamerunu i nie stawiły się na zbiórkę przed meczem z Angolą.

Organizacja IHF nie skomentowała jeszcze tych wydarzeń. Wszystkie cztery zawodniczki występowały w krajowej lidze, z czego dwie w zespole nadzorowanym przez wojsko i policję.

Reprezentacja Polski na mistrzostwach świata

Biało-Czerwone szczypiornistki nie zaprezentowały się dobrze podczas mistrzostw świata, rozgrywanych w Hiszpanii. Polskie zawodniczki wygrały tylko jedno z czterech dotychczasowych spotkań, a czwartkowa porażka z Francją definitywnie przekreśliła ich szanse na awans do następnej rundy.

Czytaj też:

Liga Mistrzów 2021/22. Wojna nerwów w meczu FC Porto – Vive Kielce