Mieli współpracować, będą ze sobą walczyć? Rozłam w polskiej piłce ręcznej

Polska piłka ręczna nie stoi na tak wysokim poziomie jak kilkanaście lat temu. Każdy kibic pamięta sukcesy kadry Bogdana Wenty na czele z wicemistrzostwem świata 2017. Od ostatnich wielkich sukcesów mijają lata. Nadzieją na lepsze jutro ma być zmiana prezesa. Do niedawna jedynym kandydatem, niemalże pewnym zwycięstwa, wydawał się być Sławomir Szmal. Legenda szczypiorniaka już teraz jest wiceprezesem Związki Piłki Ręcznej w Polsce.

Bogdan Wenta zaskoczył Sławomira Szmala

Szmal nadal wydaje się być faworytem w drodze po upragnione stanowisko, ale nieoczekiwanie znaleźli się kandydaci. Od kilkunastu dni mówi się o ofensywie wyborczej Bogdana Wenty. Były trener Szmala pojawił się na Superpucharze Polski, przy okazji odnawiając swoją licencję szkoleniową. Wenta początkowo udzielił poparcia byłemu zawodnikowi. Miał mieć nawet obiecane stanowisko wiceprezesa.

Według doniesień medialnych Wenta może być kolejnym kandydatem na prezesa ZPRP co zaskakuje całe środowisko. Dodatkowo start w wyborach ogłosił Damian Drobik. Zapytany o kandydaturę trenera wicemistrzów świata Szmal nie ukrywał zaskoczenia. W rozmowie z WP SportoweFakty potwierdzić założenia, że Wenta miał być wiceprezesem po wygranych przez niego wyborach.

– Rozmawialiśmy o tym i tak faktycznie było. Takie miałem plany, choć oczywiście to walne zgromadzenie wybiera zarząd związku. Uważałem, że Bogdan Wenta byłby najbardziej odpowiednią osobą, by reprezentować nas na arenie międzynarodowej – powiedział Szmal. – Na każdego konkurenta patrzę z szacunkiem. Skoro podjąłem decyzję o starcie, to chcę przekonać jak najwięcej osób do swojego programu – dodał były bramkarz.

Legenda polskiej piłki ręcznej kandyduje na prezesa ZPRP

Sławomir Szmal podczas kampanii wyborczej zapowiada większą promocję piłki ręcznej nad Wisłą. „Musimy wyjść do ludzi, różnych środowisk” – deklaruje kandydat na prezesa ZPRP.

