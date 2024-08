Te rozmowy przeszły do historii polskiego sportu. Fornal trafił do wyjątkowego grona

Reprezentacja Polski siatkarzy prowadzona przez Nikolę Grbicia już osiągnęła wielki wynik na igrzyskach olimpijskich. Zdobędzie co najmniej srebro, co będzie drugim medalem w historii męskiej polskiej siatkówki na najważniejszej sportowej imprezie. W półfinale doszło do pasjonującego starcia ze Stanami Zjednoczonymi, które biało-czerwoni wygrali 3:2.

Wypowiedź Fornala hitem internetu

W czwartym secie podczas jednej z przerwy, o którą poprosił Nikola Grbić, swoich kolegów z drużyny próbował zmotywować Tomasz Fornal. Przyjmujący polskiego zespołu na koniec odprawy powiedział „Dawać k****, n**********y się z nimi”. Choć pojawiły się wulgaryzmy, to kibice podkreślali, że Fornal chciał, by jego słowa w dobitny sposób dotarły do reszty zawodników. Zresztą historia polskiego sportu zna już przypadki, kiedy wypowiedzi podczas przerw, stawały się klasykami.

Swoje zestawienie opublikował dziennikarz TVP Sport Maciej Wojs. Przyznał, że przemowa Fornala trafiła do tych najlepszych w historii polskiego sportu. W jego klasyfikacji prym wiodą osoby związane z piłką ręczną.

Trudno się tutaj dziwić, bo w przeszłości drużyna narodowa szczypiornistów dostarczała nam mnóstwo emocji. Jedną z najsłynniejszych wypowiedzi usłyszeliśmy od Bogdana Wenty podczas meczu o półfinał mistrzostw świata w 2009 roku. Polacy remisowali z Norwegią na 15 sekund przed końcem, kiedy ci wycofywali bramkarza i mieli akcję na zwycięstwo. – Przerywać i rzucać. Tylko spokojnie, mamy dużo czasu – podkreślił Wenta w rozmowie ze swoimi podopiecznymi.

Zabawna była również wypowiedź Marcina Lijewskiego już z okresu, kiedy sam został trenerem. W jednym z meczów ligowych Górnika Zabrze zrugał swoich zawodników za fatalną grę. – To jest jakieś porno. Nie wiem nawet jak to nazwać. Gwiazdeczki chodzą sobie po boisku, podania są piękne, ale zapomnieliście, że w piłkę ręczną trzeba grać – mówił ze złością.

Fornal jednym z liderów kadry

Tomasz Fornal wygłosił płomienną przemowę, która ustawiła się w szeregu najbardziej znanych w polskim sporcie, ale przede wszystkim jest jednym z liderów polskiej kadry siatkarskiej na boisku. W meczu z USA dokonywał cudów w ataku, potrafił też świetnie bronić. Był jednym z najlepszych zawodników ekipy prowadzonej przez Nikolę Gribicia. Oby tę formę utrzymał aż do finału, gdzie Polska zagra z Francją. Ten mecz odbędzie się w sobotę, 10 sierpnia o godz. 13:00.

