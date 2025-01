Wicemistrz olimpijski opuszcza PlusLigę. To głośny transfer reprezentanta Polski

Spoglądając na rynek transferowy w PlusLidze, zazwyczaj już jesienią wiadomo, gdzie będą się kierować najlepsi gracze na rynku. Długo tajemnicą było to, jaki kierunek obierze Norbert Huber. Środkowy reprezentacji Polski i Jastrzębskiego Węgla miał kilka ofert na stole, ale wygląda na to, że ostatecznie podjął kluczową decyzję o swojej przyszłości.

PlusLiga: Norbert Huber trafi do Wolfdogs Nagoya!

Wieści dotyczące przyszłości Huberta przekazał na portalu X dobrze zaznajomiony z transferowymi newsami, Jakub Balcerzak. Według jego informacji nowym miejscem, w którym będzie grał wicemistrz olimpijski, będzie japoński Wolfdogs Nagoya. Klub świetnie znany polskim kibicom z czasów, w których występował tam z sukcesami Bartosz Kurek.

twitter

Liga japońska od startu sezonu 2025/26 będzie miała powiększony limit obcokrajowców do trzech. To sprawia, że rynek w Japonii mocno otwiera się na ruchy, które będą dotykać najmocniejsze ligi na Starym Kontynencie. Kontrakty, które oferują kluby japońskie, są najczęściej zdecydowanie lepsze finansowe, jak możliwości np. przedstawicieli PlusLigi. Dodatkowo, w przypadku m.in. Hubera, jego odejście z Jastrzębskiego Węgla to też pokłosie mocnej przebudowy aktualnych mistrzów Polski. Głównie mowa o czynniku finansowym, nieco innych realiach, niż dotychczas panowały w Jastrzębiu-Zdroju.

Jeśli Huber faktycznie trafi do ligi japońskiej, będzie to kolejny polski akcent – po wspomnianym Kurku – czy wcześniej Michale Kubiaku, bądź obecnie Aleksandrze Śliwce. Niewykluczone, że przetarcie szlaków w Japonii przez tak duże nazwiska, stanie się okazją do jeszcze szerszego otwarcia ze strony Polaków na wyjazdy do Azji. Być może niekoniecznie z korzyścią dla wspomnianej PlusLigi, ale na pewno z kolejnymi możliwościami dla samych zawodników czy trenerów.

Dodajmy, że w kontekście środkowego reprezentacji, przymierzano go m.in. do PGE Projektu Warszawa czy Asseco Resovii Rzeszów. Pojawiały się również wieści związane z klubami ligi włoskiej czy tureckiej. Summa summarum, wygląda na to, że padło na Azję.

Oficjalne informacje dotyczące przyszłości Hubera, czy wcześniej „transferowanego” do Turcji Tomasza Fornala – spoglądając na gwiazdy Jastrzębskiego Węgla – zapewne pojawią się dopiero po zakończeniu trwającego sezonu ligowego. A dokładniej, kontraktów poszczególnych graczy, zobowiązanych wobec obecnego pracodawcy.

