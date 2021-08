Siatkarze przerwali zgrupowanie w Spale. Pojawili się na ślubie innego kadrowicza

Już na początku września siatkarze zaczną walkę o mistrzostwo Europy. Kadrowicze do turnieju przygotowują się w Spale, a Vital Heynen dał im ostatnio dzień wolnego od treningów. Wszystko po to, by zawodnicy mogli pojechać na ślub Mateusza Bieńka.

Ślub Mateusza Bieńka odbył się w czwartek 19 sierpnia w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Na uroczystości pojawili się koledzy siatkarza z reprezentacji, w tym Piotr Nowakowski, Bartosz Kurek czy Michał Kubiak, którzy podobnie jak świeżo upieczony małżonek, biorą udział w zgrupowaniu w Spale. Kadrowicze chętnie dzielili się zdjęciami z uroczystości, publikując je w mediach społecznościowych. Jak widać, na ślub przyjechali także Artur Szalpuk i Dawid Konarski, którzy nie dostali powołania na zgrupowanie będące bezpośrednim przygotowaniem do mistrzostw Europy. Wolne od trenera O tym, że Bieniek zmieni stan cywilny, mówił w rozmowie z TVP Sport Norbert Huber. Środkowy reprezentacji przyznał, że nie wszyscy siatkarze biorący udział w zgrupowaniu dostali zaproszenie na ślub kolegi. Ci jednak, którzy nie pojechali na uroczystość, również dostali od Vitala Heynena dzień wolny. Przypomnijmy, Biało-Czerwoni pierwsze spotkanie mistrzostw Europy rozegrają 2 września, kiedy to zmierzą się z Portugalią. W ramach fazy grupowej czekają ich jeszcze mecze z Serbią, Grecją, Belgią oraz Ukrainą. Czytaj też:

