Będą zmiany w siatkarskiej reprezentacji kobiet. Trener ma pożegnać się z kadrą i przejąć klub

31 sierpnia Biało-Czerwone mierzyły się z Turczynkami w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Niestety równą walkę były w stanie nawiązać tylko w jednym z setów i przegrały całe spotkanie w bardzo słabym stylu. O ewentualne kolejne laury nasze zawodniczki powalczą prawdopodobnie już pod wodzą innego trenera, bo Jacek Nawrocki ma zmienić pracę – donosi sport.pl.

Nawrocki trafi do Chemika Police?

Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest przepis prowadzony przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Według niego trenerzy pracujący w federacji nie mogą dzielić obowiązków pomiędzy reprezentacją z klubem a jeden z nich ma niebawem przejąć nasz selekcjoner. Chodzi o drużynę mistrzyń Polski, Chemika Police, z którym łączono go jeszcze przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy.

O swoją przyszłość został zapytany sam trener, ale odpowiedział wymijająco. – Na razie nie myślę o przyszłości. Cały czas byłem skupiony na tym, co się dzieje tu i teraz. Dalej jestem myślami przy ćwierćfinale. Myślę, że potrzeba trochę czasu, aby spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy. Na pewno nie zrobię tego dzisiaj czy jutro – odpadł szkoleniowiec na antenie Polsatu Sport, zmieniając temat. – To nie był zły turniej w naszym wykonaniu – dodał.

