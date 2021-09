„Król” kontra „Kałasznikow” w starciu Polski z Ukrainą. Kiedy mecz i gdzie odbędzie się transmisja?

8 września końca dobiegnie rywalizacja w fazie grupowej mistrzostw Europy. Nasi kadrowicze zmierzą się z Ukrainą, która podobnie jak my jest już pewna awansu do 1/8 finału tych rozgrywek. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje to, kto zajmie które miejsce i do jakiej części drabinki trafi. Ani jedna, ani druga drużyna nie będzie więc odpuszczać.

Heynen przywiązany do nazwisk?

Należy się zatem spodziewać, że Vital Heynen pośle do boju teoretycznie najmocniejszy skład. Na parkiecie sporo czasu powinni spędzić zatem Wilfred Leon, Mateusz Bieniek, Bartosz Kurek, Jakub Kochanowski, Fabian Drzyzga i Michał Kubiak. „Teoretycznie”, bo dwaj ostatni z wymienionych od początku turnieju dają powody, aby w nich wątpić. Obaj nie są w najlepszej formie, a kibice często dziwią się, czemu nasz selekcjoner nie chce postawić odważniej na innych reprezentantów. Na przykład na Łukasza Kaczmarka, który obiecująco zaprezentował się w starciu z Belgią. Między wierszami fani Biało-Czerwonych stawiają trenerowi zarzut zbyt dużego przywiązania do nazwisk.

Król kontra Kałasznikow

Emocje wśród kibiców może budzić także bezpośredni pojedynek Leona z Ołehem Płotnnyckim. Ci zawodnicy znają się dokosnale z klubu – obaj grają w Perugii. Nasz reprezentant ma w niej ksywkę „Król”, nawiązującą do „Króla Lwa”, bo „Leon” to po angielsku właśnie lew. Na Ukraińca natomiast mówią „Kałasznikow”, ze względu na mocną zagrywkę, którą dysponuje i na którą powinniśmy bardzo uważać. Mimo tego to Polacy pozostają faworytami przed tym spotkaniem.

Termin i transmisja meczu Polska – Ukraina

Mecz Polska – Ukraina odbędzie się 8 września o godzinie 17:30 i zostanie rozegrany w Krakowie. Transmisję będzie można obejrzeć na antenach TVP 2 i Polsatu Sport, a także w serwisach sport.tvp.pl i polsatboxgo.pl.

