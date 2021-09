Wzruszająca przemowa Heynena w szatni. „Wszyscy się dzisiaj uśmiechali”

Reprezentacja Polski rozgromiła Serbów, obrońców tytułu z 2019 roku, 3:0. Dzięki temu udało się zakończyć ten trudny sezon reprezentacyjny z sukcesem. Spotkanie o brązowy medal mistrzostw Europy było najprawdopodobniej ostatnim dla Vitala Heynena w roli szkoleniowca naszych siatkarzy. Po zakończonym pojedynku nie brakowało w katowickim Spodku wzruszeń i łez ze strony Belga. Selekcjoner najpierw udzielił wywiadu przed kamerami Polsatu Sport, a później uchwycono jego pomeczową przemowę w szatni.

Pomeczowa przemowa Vitala Heynena

W pomeczowej przemowie Vital Heynen zwracał się do swoich siatkarzy, którzy osiągnęli sukces, jakim jest brązowy medal mistrzostw Europy, ale także do Dawida Konarskiego, który, mimo że jakiś czas temu został odsunięty od kadry, przyszedł do szatni posłuchać co do powiedzenia ma Belg. Szkoleniowiec zwracał uwagę na to, że zawsze mógł liczyć na wsparcie swoich siatkarzy. Szczególnie wtedy, kiedy musiał podejmować trudne decyzje personalne.

Heynen mówił też o tym, jak dumny jest z postawy Polaków na kadrze. – Wszyscy dzisiaj się uśmiechali – stwierdził z satysfakcją szkoleniowiec. – Konar (Dawid Konarski), cieszę się, że wpadłeś. To pokazuje, że każdy lubi naszą drużynę narodową. Taki był mój plan, żebyście lubili reprezentację – dodał Belg. Na sam koniec przemowy, już łamiącym się głosem, Heynen podziękował siatkarzom i każdego z osobna uściskał.

