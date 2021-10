Vital Heynen odpowiada na zarzuty Fabiana Drzyzgi. „Będę bardzo szczery”

Fabian Drzyzga udzielił wywiadu portalowi sportowefakty.wp.pl, w którym wyjawił, co sprawiło, że Biało-Czerwoni zawiedli podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Rozgrywający sporo winy przypisał Vitalowi Heynenowi. Belgijski szkoleniowiec odniósł się do tych zarzutów na łamach portalu sport.pl.

Fabian Drzyzga oskarżył Vitala Heynena

Co dokładnie nie podobało się naszemu rozgrywającemu? – Odniosłem wrażenie, że walka o miejsce w kadrze w pewnym sensie wypruła niektórych z nas fizycznie i mentalnie – powiedział w kontekście przygotowań w Rimini. Belg miał zbyt długo zastanawiać się co do tego, których zawodników zabrać na igrzyska do Tokio.

Odpowiedź trenera

Heynen ustosunkował się do tego zarzutu następująco: – Zawsze możesz po prostu wziąć dwunastkę i nie robić selekcji. Albo robisz z tego procedurę. I pewnie, że to wpływa na drużynę. Nie mogę zaprzeczyć, czy uciec od faktu, że Liga Narodów była dla nas bardzo trudna. Bańka i wybór dwunastki był ciężkim okresem dla niektórych zawodników – opowiedział. – Nie chcę podawać nazwisk, paru z nich kosztowało to może nawet za dużo energii. Ale będę bardzo szczery: większość z nich wiedziała, czy będzie grała w Tokio. Grupa, która nie była tego świadoma, nie była duża – dodał.

Najwięcej wątpliwości Heynen miał w kontekście pozycji libero i wyboru drugiego atakującego. – Długo wybierałem pomiędzy nim a Maciejem Muzajem, to powiem, że to rozumiem. Ale na innych pozycjach, w tym u przyjmujących wszystko było fair i jasne już przez jakiś czas. Nie widzę tam żadnego problemu – zaznaczył Belg na koniec.

