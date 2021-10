Klub ze Lwowa ma grać w polskiej lidze. Co na to Sebastian Świderski?

Już od sezonu 2022/2023 Barkom-Bażany Lwów ma grać w siatkarskiej PlusLidze. Oznacza to, że polskie kluby czekają mecze wyjazdowe na Ukrainie, co jednak według Sebastiana Świderskiego nie okaże się problematyczne. – Chcemy wyjść do sporej grupy Ukraińców mieszkających w naszym kraju, ale również do Polaków żyjących we Lwowie – podkreślił prezes ZAKSA Kędzięrzyn-Koźle, a od niedawna prezes PZPS.