Reprezentant Polski skomentował wybory na trenera siatkarzy. „On nie jest najważniejszym ogniwem”

Już w pierwszej połowie stycznia powinniśmy poznać nazwiska nowych trenerów reprezentacji siatkarzy i siatkarek. W pierwszym przypadku faworytem pozostaje Nikola Grbić, którego ceni sobie sam Sebastian Świderski. Do momentu ogłoszenia oficjalnych wyników naboru nic nie jest jednak pewne, ponieważ, jak zauważył prezes PZPS, media pomyliły się w typowaniu czterech szkoleniowców zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na następcę Vitala Heynena.

Muzaj o wyborach na trenera siatkarzy

A co na temat wyborów nowego selekcjonera Biało-Czerwonych sądzi Maciej Muzaj? Jak stwierdził zawodnik w rozmowie z Interią, śledzi nowe informacje, ale przeważnie czerpie je od kolegów z szatni. – Nie odświeżam strony i nie czekam na nazwisko. Selekcjoner nie jest najważniejszym ogniwem reprezentacji. Są nim zawodnicy. To my musimy być w jak najlepszej formie. Potem przyjdzie trener i będzie musiał wszystko poukładać – stwierdził siatkarz Asseco Resovii Rzeszów.

Muzaj, który razem z reprezentacją zdobywał m.in medal Ligi Narodów i był w kadrze na ostatnie mistrzostwach Europy, zaznaczył, że dla niego priorytetem jest zaprezentowanie się z jak najlepszej strony, by otrzymać powołanie do kadry narodowej. – Parę lat już w tej reprezentacji jestem. Czasami ja, czasami inni atakujący jeżdżą na imprezy. Mamy rywalizację na tej pozycji, to dobrze – stwierdził.

Przypomnijmy, Muzajowi nie udało się wywalczyć miejsca w kadrze na Igrzyska Olimpijskie w Tokio, z których Polacy odpadli po przegranym ćwierćfinale z Francją. - - Na pewno szkoda, bo bardzo chciałem tam pojechać. Postaram się walczyć o następne. Było, minęło - powiedział 27-letni zawodnik.

