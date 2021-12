Zaskakujące informacje ws. wyboru trenera siatkarzy. Pojawił się nowy kandydat

Z informacji przekazanych w połowie grudnia przez „Przegląd Sportowy” wynikało, że do drugiego etapu rekrutacji na nowego trenera siatkarzy zakwalifikowali się Nikola Grbić, Manrcelo Mendez, Andrea Gardini i Lorenzo Bernardi. PZPS miał z kolei odrzucić kandydatury Andrei Gianiego i Slobodana Kovaca.

Jak się okazało, dziennikarze nieznacznie pomylili się w swojej ocenie. – Niedobrze prognozujecie. Nie taki jest skład czwórki – zdradził Sebastian Świderski w rozmowie ze Sport.pl. – Słowa niektórych trenerów mnie zabolały. Mówili, że nie wiedzieli, gdzie trzeba się zgłosić i że nie było konkursu. A potem się nie zgłosili – dodał prezes PZPS, sugerując, że Gardini w ogóle nie wysłał swojego zgłoszenia.

Nowy kandydat na trenera siatkarzy

Nowe światło na sprawę rzuciły doniesienia portalu WP SportoweFakty. Z jego ustaleń wynika, że poza Grbiciem, Mendezem i Bernardim, do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikował się Plamen Konstantinow.

Były bułgarski siatkarz po zakończeniu kariery został trenerem, pracując m.in. w Ziraatu Bankasi Ankara czy w Gazprom-Jugra Surgut. Szkoleniowiec, który obecnie prowadzi Lokomotiw Nowosybirsk, przez cztery lata (2014-2018) był selekcjonerem Bułgarów, prowadząc swoją reprezentację do czwartego miejsca na mistrzostwach Europy.

Kiedy poznamy trenera siatkarzy?

Sebastian Świderski przekazał, że nowi trenerzy siatkarek i siatkarzy zostaną wybrani do 12 stycznia. I chociaż od tygodni trwa dyskusja na temat potencjalnych kandydatów, to w obu przypadkach można mówić o wyraźnych faworytach.

W przypadku reprezentacji pań jest to Danielle Santarelli. Głównym pretendentem do zastąpienia Vitala Heynena jest z kolei Nikola Grbić, którego ceni prezes PZPS. – Nikola to trener bardzo wymagający, ze swoimi regułami, ale jednocześnie otwarty wobec zawodników, potrafiący zrozumieć ich problemy – przekonywał Świderski w rozmowie z „Wprost”.

