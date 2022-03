Michał Kubiak kończy reprezentacyjną karierę! Piękne słowa kapitana Biało-Czerwonych

Michał Kubiak poinformował na swoim Instagramie, że kończy swoją reprezentacyjną karierę. Siatkarz wystosował długi list otwarty, w którym podziękował rodzinie, drużynie i zawsze wiernym kibicom.

Michał Kubiak odchodzi z reprezentacji. Napisał długą wiadomość

„Mój czas w biało czerwonych barwach dobiegł końca. Decyzję podjąłem już jakiś czas temu i dziś została postawiona kropeczka nad i. Chciałbym zacząć od podziękowań. Przede wszystkim mojej wspaniałej żonie, bez której to wszystko by się nie udało. Kochanie dziękuję Ci za opiekę nad naszymi wspaniałymi córeczkami i za dokładanie drewna do ogniska domowego, żeby nie gasło podczas tych 300 dni w roku, które spędzałem poza domem. Za zostawienie swoich marzeń i ambicji z boku, tylko po to żebym ja mógł spełniać swoje. Jesteś najlepsza” – tak swój długi wpis rozpoczął kapitan naszej kadry.

Po podziękowaniach dla żony nadszedł czas na resztę rodziny. Kapitan reprezentacji zwrócił się również bezpośrednio do swoich córek. „Żaden medal i zdobycie żadnego trofeum nie jest w stanie dorównać emocjom, które towarzyszyły mi po powrocie do domu. To z jaką radością witałyście mnie, rekompensowało wszystkie najgorsze porażki. Tata będzie w końcu w domu” – napisał Kubiak.

Kubiak zwrócił się do siatkarzy i kibiców

Nie obyło się bez ciepłych słów skierowanych w stronę kolegów z reprezentacji. „Chłopaki to był zaszczyt, być Waszym kapitanem przez 8 lat. Wiem, że nie byłem idealny, ale zawsze starałem się robić tak, żeby wygrać. ZAWSZE. Życzę Wam, żebyście w końcu weszli na szczyt olimpijski i jak już tam będziecie, a będziecie na pewno, wspomnijcie o starszym kumplu i o marzeniu, którego mi spełnić się już nie uda. Ja w Was wierzę, Paryż jest Wasz” – możemy przeczytać w oświadczeniu.

Michał Kubiak zwrócił się również do kibiców. Zapewnił, że chwil na PGE Narodowym i w Katowickim Spodku nie zapomni nigdy. „Byliście tym, co motywowało mnie do wstawania codziennie rano i dawania z siebie maksa” – wyznał przyjmujący naszej kadry.

Michał Kubiak był siatkarzem reprezentacji Polski przez długich 12 lat. Podczas swojej kariery z Orzełkiem na piersi dwukrotnie zostawał mistrzem świata, zdobywał medale Ligi Światowej, Pucharu Świata i Ligi Narodów. Trzykrotnie stawał na najniższym podium mistrzostw Europy.

instagramCzytaj też:

Michał Doleżal odchodzi z reprezentacji. PZN przedstawił swoją wersję wydarzeń

Wkrótce więcej informacji