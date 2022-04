Jastrzębski Węgiel bezradny. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle melduje się w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przed czwartkowym rewanżem znajdowała się w dogodnej sytuacji. Pierwsze półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów zakończyło się wygraną 3:0 obrońców trofeum, co stawiało Jastrzębski Węgiel przed arcytrudnym zadaniem. Mistrzowie Polski musieli wygrać 3:0 lub 3:1, a następnie pokonać rywali w tzw. złotym secie.

Podopieczni Andrei Gardiniego nie dość, że znaleźli się „pod ścianą”, to w Kędzierzynie-Koźlu musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Trevora Clevenota, czyli jednego z liderów zespołu. Zdecydowanym faworytem czwartkowego spotkania była więc ZAKSA, która kilka dni wcześniej rozbiła Jastrzębski Węgiel w PlusLidze, wygrywając 3:0.

Liga Mistrzów siatkarzy. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle górą w pierwszym secie

Już po pierwszych akcjach meczu było widać, że ZAKSA będzie chciała szybko rozstrzygnąć kwestię awansu do finału. Dobre ataki Semeniuka i Kaczmarka sprawiły, że po kilku akcjach było 3:1 dla gospodarzy. Po stronie gości dobrze spisywali się Fornal, Hadrava i Huber, ale siatkarze Jastrzębskiego Węgla i tak mieli problem z odrobieniem strat. Wprawdzie w pewnym momencie przewaga wicemistrzów Polski stopniała do jednego punktu (8:7), ale kolejne fragmenty meczu należały już do zespołu prowadzonego przez Gheorghe Cretu.

Gdy ZAKSA wypracowała pięciopunktową przewagę (18:13) stało się jasne, że mistrzowie Polski będą mieli problem z odwróceniem losów spotkania. Gdy po przerwie na żądanie Gardiniego Śliwka zaserwował asa, a następnie znowu postraszył rywali zagrywką, gospodarze znaleźli się o krok od triumfu w partii. Set ostatecznie zakończył się wygraną 25:15 obrońców trofeum, którzy tym samym potrzebowali jeszcze tylko jednej partii, by przypieczętować awans do finału.

Liga Mistrzów siatkarzy. ZAKSA w finale!

Gospodarze byli wyraźnie podbudowani wysoką w pierwszej partii i już krótko po wznowieniu gry odskoczyli rywalom na trzy punkty (5:2). ZAKSA spisywała się lepiej w każdym elemencie, kończąc kontry i dobrze grając środkiem. Wprawdzie Jastrzębski Węgiel kilkukrotnie był blisko wyrównania stanu partii, ale za każdym razem podopieczni Cretu zwiększali przewagę do dwóch „oczek”. Świetnie dysponowani siatkarze ZAKSY wykorzystywali dobre przyjęcie i bezbłędnie kończyli kluczowe ataki, zbliżając się do triumfu w secie.

Goście z kolei ryzykowali zagrywką, stawiając na mocne serwisy. Często też jednak popełniali błędy w zagrywce i z akcji, co nie pomagało im w odrabianiu start. ZAKSA wypracowanego na początku seta prowadzenia nie wypuściła do końca partii, wygrywając ją 25:21 i pieczętując awans do finału.

