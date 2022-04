Te słowa Sebastiana Świderskiego dają nadzieję. Chodzi o mistrzostwa świata w siatkówce

Po tym, jak Rosja została wykluczona ze wszystkich międzynarodowych siatkarskich rozgrywek, FIVB (Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej) musiała znaleźć nowego gospodarza jednego z turniejów tegorocznej Ligi Narodów. Ostatecznie zdecydowano, że reprezentacje zamiast w Kemerowie i Ufie, będą rywalizowały w Gdańsku.

Siatkarskie mistrzostwa świata w Polsce?

Wciąż nie wiadomo, komu przypadnie prawo do organizacji najważniejszej imprezy tego roku, czyli mistrzostw świata. Czempionat planowany na przełom sierpnia i września miał odbyć się właśnie w ojczyźnie Władimira Putina, ale po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę Rosji cofnięto prawo do organizacji turnieju.

Niewykluczone, że FIVB będzie chciała przeprowadzić zmagania w kilku państwach, w tym w Polsce. – Tak, cały czas wyrażamy chęć pomocy. Teraz skupiamy się jednak tylko na Lidze Narodów. Czekamy na decyzję, kiedy ewentualnie można zacząć rozmowy o mistrzostwach świata. Musimy wiedzieć, w jakiej będzie to formie i jak to zorganizować. I czy w ogóle my mamy to organizować? Nie spodziewam się, że nastąpi to bardzo szybko – przyznał na antenie TVP Sport Sebastian Świderski.

Liga Narodów w Polsce

Prezes PZPS zdradził też szczegóły przyznania Polsce organizacji jednego z turniejów Ligi Narodów. Jak się okazało, polski związek o tym, że otrzymał takie prawo, dowiedział się zaledwie na godzinę przed ogłoszeniem oficjalnej decyzji. – Czas strasznie pędzi, jest dużo tematów, które musimy rozwiązać. Trudno coś w tej chwili powiedzieć, bo nawet nie wiemy, jaka dokładnie będzie obsada turnieju – zdradził.

Terminarz reprezentacji Polski w Lidze Narodów

Turniej pierwszy – Ottawa (Kanada):

08.06.2022, Polska – Argentyna

09.06.2022, Polska – Włochy

11.06.2022, Bułgaria – Polska

12.06.2022, Francja – Polska

Turniej drugi – Sofia (Bułgaria):

22.06.2022, Polska – Brazylia

23.06.2022, Polska – Kanada

25.06.2022, Polska – Australia

26.06.2022, USA – Polska

Turniej trzeci – Gdańsk (Polska)

05.07.2022, Iran – Polska

07.07.2022, Polska – Słowenia

08.07.2022, Polska – Holandia

09.07.2022, Polska – Tunezja

