Rosjanie nie wystąpią na siatkarskich MŚ 2022. Raczej nie spodoba im się to, kto ich zastąpi

FIVB (Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej) kilka dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a konkretnie 1 marca ogłosiła, że Rosja straciła prawo do organizacji siatkarskich mistrzostw świata. Ponad miesiąc później Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej poinformował, że to Polska i Słowenia przejmą od ojczyzny Władimira Putina organizację czempionatu. Nieoficjalnie mówi się, że do współorganizacji turnieju mogą włączyć się także Włosi, ale póki co nie zapadły żadne ustalenia w tej sprawie.

Siatkarskie MŚ 2022. Ukraina za Rosję?

Z racji, że Rosjanie stracili nie tylko prawo do organizacji czempionatu, ale też możliwość udziału w turnieju, konieczne jest wskazanie reprezentacji, która zastąpi Sborną. FIVB nie ogłosiła jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie, ale rąbka tajemnicy ogłosił szef ukraińskiej federacji siatkarskiej, Mychajło Mielnyk. Jak zdradził, dostał on pismo z FIVB informujące, że to Ukraina zagra na mistrzostwach świata zamiast Rosji. Co więcej, organizatorzy czempionatu nie planują powtórzenia losowania, przez co nasi wschodni sąsiedzi automatycznie zostaną ulokowani w grupie A.

Jak przypomniała ukraińska federacja w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie, we wrześniu 2021 roku, gdy poszczególne drużyny dopuszczano do udziału w turnieju przy uwzględnieniu światowego rankingu, Ukraina zajmowała w nim 23. pozycję. Wprawdzie w czempionacie biorą udział 24 drużyny, ale dwa miejsca zarezerwowano wcześniej dla gospodarzy – Rosji oraz obrońców tytułu, czyli Polski. Tym samym Ukraińcy byli pierwszą reprezentacją, która nie zdołała uzyskać prawo startu w turnieju i pierwszą, która w przypadku ewentualnego wykluczenia którejś z drużyn może zagrać na mistrzostwach.

facebook

Mistrzostwa świata w siatkówce 2022. Podział na grupy:

Grupa A: Ukraina, Serbia, Tunezja, Portoryko

Grupa B: Brazylia, Japonia, Kuba, Katar

Grupa C: Polska , USA, Meksyk, Bułgaria

, USA, Meksyk, Bułgaria Grupa D: Francja, Słowenia, Niemcy, Kamerun

Grupa E: Włochy, Kanada, Turcja, Chiny

Grupa F: Argentyna, Iran, Holandia, Egipt

Czytaj też:

Stefano Lavarini ogłosił kadrę na Ligę Narodów. Zdradził, jakie są cele reprezentacji