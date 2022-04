Stefano Lavarini ogłosił kadrę na Ligę Narodów. Zdradził, jakie są cele reprezentacji

Włoski trener nie miał jeszcze okazji poprowadzić żeńskiej reprezentacji siatkarskiej w żadnym spotkaniu. Stefano Lavarini całkiem niedawno zastąpił na stanowisku selekcjonera Jacka Nawrockiego. W środę 13 kwietnia szkoleniowiec z Półwyspu Apenińskiego ogłosił swoje pierwsze powołania do kadry.

Lavarini nikogo nie skreśla

Nadchodzący sezon reprezentacyjny będzie dla Biało-Czerwonych bardzo wymagający. Najpoważniejszym wyzwaniem dla zespołu Stefano Lavariniego będą mistrzostwa świata, które odbędą się na przełomie września i października w Polsce oraz Holandii. Zanim jednak rozpocznie się ten turniej, Polki czeka poważny sprawdzian w Lidze Narodów.

Włoch na najbliższe zgrupowanie oraz zawody powołał 24 zawodniczki, choć według przepisów limit na zgłoszeniu do rozgrywek VNL wynosi 25 nazwisk. 43-latek wyjaśnił, że zostawił jedno wolne miejsce na wypadek nieprzewidzianej, losowej sytuacji. Co więcej, ma on czas do 3 maja, aby potwierdzić listę siatkarek, które ostatecznie wezmą udział w tegorocznej Lidze Narodów.

– Spośród tych 25 zawodniczek będę wybierał skład na każdą z rund VNL. Drzwi do reprezentacji pozostają otwarte także dla zawodniczek, które nie wezmą udziału w tych rozgrywkach, ponieważ TAURON Liga dostarczyła mi bardzo dużo ważnych informacji o każdej z siatkarek i będę brał to oczywiście pod uwagę, budując zespół na mistrzostwa świata – powiedział Stefano Lavarini podczas prezentacji listy z powołaniami.

Trener zdradził, jakie są jego cele

Nowy selekcjoner zapowiedział również, że przed jego reprezentacją postawionych jest wiele celów. Jeśli chodzi jednak o najbliższy turniej, czyli Ligę Narodów, najważniejsze jest, aby zespół poznał i zrozumiał styl siatkówki, który preferuje Stefano Lavarini. – Musimy też poprawić naszą pozycję w rankingu FIVB, co jest ważne w kontekście drogi do kolejnych igrzysk olimpijskich. Ponadto musimy dać młodym zawodniczkom doświadczenie gry na wysokim poziomie międzynarodowym – dodał Włoch.

Skład reprezentacji Polski na LN 2022

Rozgrywające



Alicja Grabka

Marlena Kowalewska

Katarzyna Wenerska

Joanna Wołosz

Atakujące



Karolina Drużkowska

Malwina Smarzek

Magdalena Stysiak



Przyjmujące



Martyna Czyrniańska

Paulina Damaske

Monika Fedusio

Zuzanna Górecka

Martyna Łukasik

Julita Piasecka

Olivia Różański

Weronika Szlągowska

Libero



Justyna Łysiak

Maria Stenzel

Aleksandra Szczygłowska

Środkowe



Klaudia Alagierska

Aleksandra Gryka

Magdalena Jurczyk

Agnieszka Kąkolewska

Anna Stencel

Kamila Witkowska

twitterCzytaj też:

Hubert Hurkacz z awansem w turnieju w Monte Carlo. To pozwoliło mu wygrać w trudnym momencie