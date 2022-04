Pominięty w powołaniach mistrz świata komentuje decyzję Nikoli Grbicia. Padła jasna deklaracja

Tuż przed Wielkanocą dowiedzieliśmy się, na których siatkarzy postawi Nikola Grbić na początku swojej kadencji. Choć do Ligi Narodów należy zgłosić 25 zawodników, na swojej liście umieścił 29 nazwisk. Oznacza to, że selekcja nadal trwa, choć jednocześnie do drużyny nie trafiło wielu uznanych siatkarzy, takich jak Piotr Nowakowski, Damian Wojtaszek, Fabian Drzyzga czy Artur Szalpuk.

Artur Szalpuk skomentował decyzje Piotra Nowakowskiego i Damiana Wojtaszka

Ostatni z wymienionych nie ukrywa, że według niego duże zmiany personalne w kadrze oznaczają początek zupełnie nowego projektu. – Jest mi też smutno, że kariery w reprezentacji zakończyli moi klubowi koledzy Piotr Nowakowski i Damian Wojtaszek. W kadrze spędziliśmy razem mnóstwo czasu. Chyba mogę powiedzieć, że zakończyła się właśnie pewna era – wyznał 27-letni gracz, który niedawno musiał uciekać z Ukrainy, gdzie wciąż trwa wojna z Rosją.

Nikola Grbić pominął Artura Szalpuka w powołaniach. Siatkarz komentuje

Szalpuk odniósł się bezpośrednio także do kwestii tego, że i jego Grbić pominął w powołaniach. – Jest mi smutno, że nie dostałem powołania, ale takie jest życie. Będę miał teraz dużo czasu wolnego, skorzystam bardziej z życia, może wyjadę na jakieś wakacje – zdradził swoje plany.

– Przy okazji będę dbał o swoją formę, a w przyszłym sezonie postaram się zrobić wszystko, żeby wrócić do kadry – zapowiedział mistrz świata z 2018 roku. Aktualnie występuje on w zespole Projektu Warszawa, do którego dołączył na zasadzie wypożyczenia z ukraińskiej drużyny Epicentr-Podolany Horodok.

