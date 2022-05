PlusLiga. Trzecia odsłona walki o brązowy medal. Gdzie oglądać starcie Skry Bełchatów z Wartą Zawiercie?

Dotychczasowe spotkania o brązowy medal PlusLigi w seaonie 2021/22 są bardzo zacięte. Pierwsze z nich miało miejsce w Bełchatowie. Tam walka toczyła się do samego końca, kiedy ostatecznie to goście zdołali odnieść zwycięstwo 3:2. Każda z drużyn miałą wtedy swoje słabsze i lepsze momenty, które ostatecznie złożyły się na wygraną Warty. Wydawało się, że prowadzący w walce o trzecie miejsce Aluron CMC Warta Zawiercie jest przed wspaniałą okazją do postawienia PGE Skry Bełchatów pod ścianą, ponieważ z reguły łatwiej się gra przy własnej publiczności.

Skra jednak odpowiedziała mocny uderzeniem i również zamknęła na wyjeździe pięciosetowy wynik na swoją korzyść. Przypomnijmy, walka o trzecie miejsce tak, jak spotkania finałowe o złoto, toczą się w systemie Best Of Five, czyli do trzech wygranych spotkań. – Walka o brązowy medal jest ważna dla nas z wielu powodów. Gramy dla siebie, dla klubu, ale chcemy też zakończyć ten sezon dobrze, zawsze wygrać ten ostatni mecz i taki jest nasz cel. Walczymy też przecież o Ligę Mistrzów dla PGE Skry w przyszłym sezonie – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Dick Kooy, zdobywca statuetki dla najbardziej wartościowego gracza podczas meczu w Zawierciu.

Skra Bełchatów – Aluron CMC Warta Zawiercie. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie PGE Skry Bełchatów z Aluron CMC Wartą odbędzie się 10 maja o godzinie 17:30. Mecz będzie dostępny na sportowych kanałach Polsatu i na platformie Polsat Box Go.

